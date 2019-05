11:38 Uhr

Frauen WM 2019: Spielplan, Termine, Datum und Uhrzeit auf einen Blick

24 Nationen haben sich für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich qualifiziert. Darunter auch die großen Fußballnationen USA, Deutschland und Japan. Ab dem 7. Juni wird um den goldenen Pokal gekämpft. Hier der Spielplan der Frauen WM 2019 sowie Termine, Datum und Uhrzeit.

Frauen WM 2019: Spielplan, Termine, Datum und Uhrzeit auf einen Blick: Spielplan und Termine der FIFA Fußball Weltmeisterschaft der Frauen stehen fest und die Welt ist gespannt. Gastgeber der Frauen WM ist diese Jahr Frankreich. In der achten Weltmeisterschaft kämpfen 24 Nationen ab dem 7. Juni um den Pokal. Zunächst müssen die Nationalmannschaften die Gruppenphase überstehen, um dann in der K.O.-Phase Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale zu gewinnen. Am 7 Juli wird dann das Finale ausgetragen und der Fußball-Weltmeister der Frauen 2019 ermittelt. Hier der Spielplan der Frauen WM 2019 in Frankreich mit allen wichtigen Terminen.

Frauen Fußball WM 2019: der Spielplan, Termine, Uhrzeit und Datum der Gruppenphase

Freitag, 7. Juni 2019

Gruppe A: Frankreich - Südkorea (21.00 Uhr)

Samstag, 8. Juni 2019

Gruppe B: Deutschland - China (15.00 Uhr)

Gruppe B: Spanien - Südafrika (18.00 Uhr)

Gruppe A: Norwegen – Nigeria (21.00 Uhr)

Sonntag, 9. Juni 2019

Gruppe C: Australien - Italien (13.00 Uhr)

Gruppe C: Brasilien - Jamaika (15.30 Uhr)

Gruppe D: England - Schottland (18.00 Uhr)

Montag, 10. Juni 2019

Gruppe D: Argentinien - Japan (18.00 Uhr)

Gruppe E: Kanada - Kamerun (21.00 Uhr)

Dienstag, 11. Juni 2019

Gruppe E: Neuseeland - Niederlande (15.00 Uhr)

Gruppe F: Chile - Schweden (18.00 Uhr)

Gruppe F: USA - Thailand (21.00 Uhr)

Mittwoch, 12. Juni 2019

Gruppe A: Nigeria - Südkorea (15.00 Uhr)

Gruppe B: Deutschland - Spanien (18.00 Uhr)

Gruppe A: Frankreich - Norwegen (21.00 Uhr)

Donnerstag, 13. Juni 2019

Gruppe C: Australien - Brasilien (18.00 Uhr)

Gruppe B: Südafrika - China (21.00 Uhr)

Freitag, 14. Juni 2019

Gruppe D: Japan - Schottland (15.00 Uhr)

Gruppe C: Jamaika - Italien (18.00 Uhr)

Gruppe D: England - Argentinien (21.00 Uhr)

Samstag, 15. Juni 2019

Gruppe E: Niederlande - Kamerun (15.00 Uhr)

Gruppe E: Kanada - Neuseeland (21.00 Uhr)

Sonntag, 16. Juni 2019

Gruppe F: Schweden - Thailand (15.00 Uhr)

Gruppe F: USA - Chile (18.00 Uhr)

Montag, 17. Juni 2019

Gruppe B: China - Spanien (18.00 Uhr)

Gruppe B: Südafrika - Deutschland (18.00 Uhr)

Gruppe A: Südkorea - Norwegen (21.00 Uhr)

Gruppe A: Nigeria - Frankreich (21.00 Uhr)

Dienstag, 18. Juni 2019

Gruppe C: Italien - Brasilien (21.00 Uhr)

Gruppe C: Jamaika - Australien (21.00 Uhr)

Mittwoch, 19. Juni 2019

Gruppe D: Schottland - Argentinien (21.00 Uhr)

Gruppe D: Japan - England (21.00 Uhr)

Donnerstag, 20. Juni 2019

Gruppe E: Niederlande - Kanada (18.00 Uhr)

Gruppe E: Kamerun - Neuseeland (18.00 Uhr)

Gruppe F: Schweden - USA (21.00 Uhr)

Gruppe F: Thailand - Chile (21.00 Uhr

Zeitplan, Termine, Uhrzeit und Datum der Frauen Fußball WM 2019: die K.O.-Runde

Die Nationen für die K.O-Phase bei der Frauen Fußball WM 2019 in Frankreich stehen erst nach der Gruppenphase fest, aber der Spielplan steht. Hier alles zu Terminen, Uhrzeiten und Datum.

Samstag, 22. Juni 2019

Achtelfinale 1: Sieger Gruppe A - Dritter Gruppe A/C/D (17.30 Uhr)

Achtelfinale 2: Zweiter Gruppe A - Zweiter Gruppe C (21.00 Uhr)

Sonntag, 23. Juni 2019

Achtelfinale 3: Sieger Gruppe D - Dritter Gruppe B/E/F (17.30 Uhr)

Achtelfinale 4: Sieger Gruppe A - Dritter Gruppe C/D/E (21.00 Uhr)

Montag, 24. Juni 2019

Achtelfinale 5: Zweiter Gruppe B - Sieger Gruppe F (18.00 Uhr)

Achtelfinale 6: Zweiter Gruppe F - Zweiter Gruppe E (21.00 Uhr)

Dienstag, 25. Juni 2019

Achtelfinale 7: Sieger Gruppe C - Dritter Gruppe A/B/F (18.00 Uhr)

Achtelfinale 8: Sieger Gruppe E - Zweiter Gruppe D (21.00 Uhr)

Donnerstag, 27. Juni 2019

Viertelfinale 1: Sieger Achtelfinale 2 - Sieger Achtelfinale 3 (21.00 Uhr)

Freitag, 28. Juni 2019

Viertelfinale 2: Sieger Achtelfinale 4 - Sieger Achtelfinale 5 (21.00 Uhr)

Samstag, 29. Juni 2019

Viertelfinale 3: Sieger Achtelfinale 7 - Sieger Achtelfinale 8 (15.00 Uhr)

Viertelfinale 4: Sieger Achtelfinale 1 - Sieger Achtelfinale 6 (18.30 Uhr)

Dienstag, 2. Juli 2019

Halbfinale: Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2 (21.00 Uhr)

Mittwoch, 3. Juli 2019

Halbfinale: Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4 (21.00 Uhr)

Samstag, 6. Juli 2019

Spiel um Platz 3 (17.00 Uhr)

Sonntag, 7. Juli 2019

Finale (17.00 Uhr

