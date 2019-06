vor 50 Min.

Frauen-WM 2019: Termine & Übertragung - Deutschland gegen Spanien live im TV & Stream

Am Freitag hat die Frauen Fußball-WM in Frankreich begonnen. Nach dem Auftaktsieg am Samstag gegen China tritt die deutsche Mannschaft am 12. Juni wieder an. ARD und ZDF übertragen die Spiele im TV und Live-Stream.

Nach zwei Weltmeistertiteln will die deutsche Nationalmannschaft bei der Frauen-WM 2019 in Frankreich erneut den Pokal gewinnen. Der Auftakt ist schonmal gelungen: Die Mannschaft ist mit dem erhofften Sieg in die Fußball-Weltmeisterschaft gestartet. Der 19 Jahre alten Giulia Gwinn vom SC Freiburg gelang am Samstag in Rennes in der 66. Spielminute der Siegtreffer zum verdienten 1:0 (0:0)-Erfolg gegen China. Als Nächstes muss sich die DFB-Elf gegen Spanien beweisen. Das Spiel findet am kommenden Mittwoch, 12. Juni, um 18.00 Uhr statt.

Doch wo lassen sich die deutschen Spiele der Frauen-WM im Fernsehen oder im Stream anschauen? ARD und ZDF übertragen die einzelnen Partien live im TV und online. Wir haben alle Infos, welche Spiele wann und wo live im TV oder Livestream übertragen werden.

Frauen-WM 2019 Gruppenphase: Deutsche Spiele live im TV und online im Stream sehen

Viele der Partien in der Gruppenphase werden in der ARD und im ZDF live im TV übertragen. Die Spiele, die nicht im Fernsehen gezeigt werden, können in den jeweiligen Livestreams von ARD und ZDF online angeschaut werden. Wir verraten alle Live-Termine und sagen, wann und wo Sie die Frauen Fußball WM live in TV, Fernsehen oder Live-Stream sehen können. Zudem: Gibt es auch eine Übertragung auf Sky oder DAZN?

Die Gruppenspiele für Deutschland finden am 8., 12. und 17. Juni statt.

Freitag, 7. Juni 2019

Gruppe A: Frankreich - Südkorea 4:0

Samstag, 8. Juni 2019

Gruppe B: Deutschland - China 1:0

Gruppe B: Spanien - Südafrika (18.00 Uhr) – ARD, live ab 17.45 Uhr

Gruppe A: Norwegen – Nigeria (21.00 Uhr) – Livestream sportschau.de

Sonntag, 9. Juni 2019

Gruppe C: Australien - Italien (13.00 Uhr) – Livestream zdf.de

Gruppe C: Brasilien - Jamaika (15.30 Uhr) – ZDF, live ab 15.00 Uhr

Gruppe D: England - Schottland (18.00 Uhr) – ZDF, live ab 17.30 Uhr

Montag, 10. Juni 2019

Gruppe D: Argentinien - Japan (18.00 Uhr) – ARD, live ab 17.40 Uhr

Gruppe E: Kanada - Kamerun (21.00 Uhr) – Livestream sportschau.de

Dienstag, 11. Juni 2019

Gruppe E: Neuseeland - Niederlande (15.00 Uhr) – ZDF, live ab 14.30 Uhr

Gruppe F: Chile - Schweden (18.00 Uhr) – Livestream zdf.de

Gruppe F: USA - Thailand (21.00 Uhr) – Livestream zdf.de

Mittwoch, 12. Juni 2019

Gruppe A: Nigeria - Südkorea (15.00 Uhr) – ZDF, live ab 14.30 Uhr

Gruppe B: Deutschland - Spanien (18.00 Uhr) – ZDF, live ab 17.05 Uhr

- Spanien (18.00 Uhr) – ZDF, live ab 17.05 Uhr Gruppe A: Frankreich - Norwegen (21.00 Uhr) – Livestream zdf.de

Donnerstag, 13. Juni 2019

Gruppe C: Australien - Brasilien (18.00 Uhr) – ZDF, live ab 17.30 Uhr

Gruppe B: Südafrika - China (21.00 Uhr) – Livestream zdf.de

Freitag, 14. Juni 2019

Gruppe D: Japan - Schottland (15.00 Uhr) – ARD, live ab 14.55 Uhr

Gruppe C: Jamaika - Italien (18.00 Uhr) – ARD, live ab 17.40 Uhr

Gruppe D: England - Argentinien (21.00 Uhr) – Livestream sportschau.de

Samstag, 15. Juni 2019

Gruppe E: Niederlande - Kamerun (15.00 Uhr) – ZDF, live ab 14.30 Uhr

Gruppe E: Kanada - Neuseeland (21.00 Uhr) – Livestream zdf.de

Sonntag, 16. Juni 2019

Gruppe F: Schweden - Thailand (15.00 Uhr) – ARD, live ab 14.15 Uhr

Gruppe F: USA - Chile (18.00 Uhr) – ARD, live ab 17.45 Uhr

Montag, 17. Juni 2019

Gruppe B: China - Spanien (18.00 Uhr) – Livestream sportschau.de

Gruppe B: Südafrika - Deutschland (18.00 Uhr) – ARD, live ab 17.15 Uhr

(18.00 Uhr) – ARD, live ab 17.15 Uhr Gruppe A: Südkorea - Norwegen (21.00 Uhr) – Livestream sportschau.de

Gruppe A: Nigeria - Frankreich (21.00 Uhr) – Livestream sportschau.de

Dienstag, 18. Juni 2019

Gruppe C: Italien - Brasilien (21.00 Uhr) – Livestream zdf.de

Gruppe C: Jamaika - Australien (21.00 Uhr) – Livestream zdf.de

Mittwoch, 19. Juni 2019

Gruppe D: Schottland - Argentinien (21.00 Uhr) – Livestream zdf.de

Gruppe D: Japan - England (21.00 Uhr) – Livestream zdf.de

Donnerstag, 20. Juni 2019

Gruppe E: Niederlande - Kanada (18.00 Uhr) – ZDF, live ab 17.30 Uhr

Gruppe E: Kamerun - Neuseeland (18.00 Uhr) – Livestream zdf.de

Gruppe F: Schweden - USA (21.00 Uhr) – Livestream sportschau.de

Gruppe F: Thailand - Chile (21.00 Uhr) – Livestream sportschau.de

Die Frauen-WM 2019 K.O.-Runde live im TV und im Stream schauen

Auch die Spiele der K.O.-Runde werden live im TV, Fernsehen oder im Livestream übertragen. Die konkreten Übertragungen sind für die Achtelfinals, Viertelfinals und Halbfinals derzeit noch nicht bekannt. Fans fragen sich zudem, ob die deutschen Spiele in der Live-Übertragung in ARD oder ZDF kommen und ob Pay-TV-Sender wie Sky oder DAZN übertragen?

Samstag, 22. Juni 2019

Achtelfinale 1: Sieger Gruppe A - Dritter Gruppe A/C/D (17.30 Uhr)

Achtelfinale 2: Zweiter Gruppe A - Zweiter Gruppe C (21.00 Uhr)

Achtelfinale 3: Sieger Gruppe D - Dritter Gruppe B/E/F (17.30 Uhr)

Achtelfinale 4: Sieger Gruppe A - Dritter Gruppe C/D/E (21.00 Uhr)

Montag, 24. Juni 2019

Achtelfinale 5: Zweiter Gruppe B - Sieger Gruppe F (18.00 Uhr)

Achtelfinale 6: Zweiter Gruppe F - Zweiter Gruppe E (21.00 Uhr)

Dienstag, 25. Juni 2019

Achtelfinale 7: Sieger Gruppe C - Dritter Gruppe A/B/F (18.00 Uhr)

Achtelfinale 8: Sieger Gruppe E - Zweiter Gruppe D (21.00 Uhr)

Donnerstag, 27. Juni 2019

Viertelfinale 1: Sieger Achtelfinale 2 - Sieger Achtelfinale 3 (21.00 Uhr)

Freitag, 28. Juni 2019

Viertelfinale 2: Sieger Achtelfinale 4 - Sieger Achtelfinale 5 (21.00 Uhr)

Samstag, 29. Juni 2019

Viertelfinale 3: Sieger Achtelfinale 7 - Sieger Achtelfinale 8 (15.00 Uhr)

Viertelfinale 4: Sieger Achtelfinale 1 - Sieger Achtelfinale 6 (18.30 Uhr)

Dienstag, 2. Juli 2019

Halbfinale: Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2 (21.00 Uhr)

Mittwoch, 3. Juli 2019

Halbfinale: Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4 (21.00 Uhr)

Samstag, 6. Juli 2019

Spiel um Platz 3 (17.00 Uhr) – live im ZDF

Sonntag, 7. Juli 2019

Finale (17.00 Uhr) – live in der ARD

