Frauen WM 2019 geht heute los: Spielplan, Termine, Datum und Uhrzeit - Deutschland startet am Samstag gegen China

Heute, am 7. Juni 2019, beginnt die FIFA Frauen Fußball-WM in Frankreich. Bis zum 7. Juli kämpfen dann 24 Nationen um den Weltmeistertitel. ARD und ZDF übertragen die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen im Free-TV sowie online im Live-Stream. Wir haben alle Termine zur TV-Übertragung der deutschen Spiele.

Deutschland trifft in der EM Quali 2019/2020 am 3. Spieltag am Samstagabend auf Weißrussland. Die Kräfteverhältnisse sind eindeutig. Wir verraten, wo Sie das EM-Qualifikationsspiel live in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen können. Kommt das Spiel des DFB-Teams im Free-TV auf RTL oder nur auf Sky oder DAZN?