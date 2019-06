Frauen WM 2019 heute: Spielplan, Termine, Datum und Uhrzeit - Deutschland startet am Samstag gegen China

EM-Qualifikation

Aufbruch nach Weißrussland: Sorgs Chefreise mit klarem Ziel

Nach einem letzten Training in Venlo reist das Fußball-Nationalteam nach Minsk. In Weißrussland soll der nächste erfolgreiche Schritt in der EM-Qualifikation gemacht werden - auch ohne den Bundestrainer.