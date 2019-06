17:41 Uhr

Frauen-WM 2019 heute: Spielplan & Termine - Deutschland gewinnt gegen China

Seit gestern kämpfen 24 Nationen um den goldenen Pokal. Das deutsche Team musste sich heute gegen China beweisen. Alle Infos rund um den Spielplan hier.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist mit dem erhofften Sieg in die Fußball-Weltmeisterschaft gestartet. Der 19 Jahre alten Giulia Gwinn vom SC Freiburg gelang am Samstag in Rennes in der 66. Spielminute der Siegtreffer zum verdienten 1:0 (0:0)-Erfolg gegen China.

Die Frauen-WM 2019 startete am Freitag. In einem torreichen Auftaktspiel konnte sich Gastgeber Frankreich mit einem 4:0 gegen Südkorea durchsetzen. Spielplan, Termine, Datum und Uhrzeit, der einzelnen Begegnungen finden Sie hier auf einen Blick. Gastgeber der FIFA Fußball Weltmeisterschaft der Frauen ist dieses Jahr Frankreich. In der mittlerweile achten Weltmeisterschaft der Frauen kämpfen 24 Nationen seit dem 7. Juni um den Pokal.

Wie bei den Männern müssen auch die Frauen-Nationalmannschaften erst die Gruppenphase überstehen, um dann in der K.O.-Phase Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale zu gewinnen. Am 7. Juli findet dann das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2019 statt. Deutschland bestreitet sein nächstes Spiel am Mittwoch, 12. Juni, gegen Spanien. Wo Sie das Spiel verfolgen können, erfahren Sie hier: Frauen Fußball WM 2019: Termine & Übertragung - Deutschland gegen Spanien live im TV & Stream.

Hier der Spielplan der Frauen WM 2019 in Frankreich mit allen wichtigen Terminen:

Frauen Fußball WM 2019: Spielplan, Termine, Uhrzeit und Datum der Gruppenphase

Die Gruppenspiele für Deutschland finden am 8., 12. und 17. Juni statt

Freitag, 7. Juni 2019

Gruppe A: Frankreich - Südkorea 4:0

Samstag, 8. Juni 2019

Gruppe B: Deutschland - China 1:0

- China Gruppe B: Spanien - Südafrika (18.00 Uhr)

Gruppe A: Norwegen – Nigeria (21.00 Uhr)

Sonntag, 9. Juni 2019

Gruppe C: Australien - Italien (13.00 Uhr)

Gruppe C: Brasilien - Jamaika (15.30 Uhr)

Gruppe D: England - Schottland (18.00 Uhr)

Montag, 10. Juni 2019

Gruppe D: Argentinien - Japan (18.00 Uhr)

Gruppe E: Kanada - Kamerun (21.00 Uhr)

Dienstag, 11. Juni 2019

Gruppe E: Neuseeland - Niederlande (15.00 Uhr)

Gruppe F: Chile - Schweden (18.00 Uhr)

Gruppe F: USA - Thailand (21.00 Uhr)

Mittwoch, 12. Juni 2019

Gruppe A: Nigeria - Südkorea (15.00 Uhr)

Gruppe B: Deutschland - Spanien (18.00 Uhr)

- Spanien (18.00 Uhr) Gruppe A: Frankreich - Norwegen (21.00 Uhr)

Donnerstag, 13. Juni 2019

Gruppe C: Australien - Brasilien (18.00 Uhr)

Gruppe B: Südafrika - China (21.00 Uhr)

Freitag, 14. Juni 2019

Gruppe D: Japan - Schottland (15.00 Uhr)

Gruppe C: Jamaika - Italien (18.00 Uhr)

Gruppe D: England - Argentinien (21.00 Uhr)

Samstag, 15. Juni 2019

Gruppe E: Niederlande - Kamerun (15.00 Uhr)

Gruppe E: Kanada - Neuseeland (21.00 Uhr)

Sonntag, 16. Juni 2019

Gruppe F: Schweden - Thailand (15.00 Uhr)

Gruppe F: USA - Chile (18.00 Uhr)

Montag, 17. Juni 2019

Gruppe B: China - Spanien (18.00 Uhr)

Gruppe B: Südafrika - Deutschland (18.00 Uhr)

(18.00 Uhr) Gruppe A: Südkorea - Norwegen (21.00 Uhr)

Gruppe A: Nigeria - Frankreich (21.00 Uhr)

Dienstag, 18. Juni 2019

Gruppe C: Italien - Brasilien (21.00 Uhr)

Gruppe C: Jamaika - Australien (21.00 Uhr)

Mittwoch, 19. Juni 2019

Gruppe D: Schottland - Argentinien (21.00 Uhr)

Gruppe D: Japan - England (21.00 Uhr)

Donnerstag, 20. Juni 2019

Gruppe E: Niederlande - Kanada (18.00 Uhr)

Gruppe E: Kamerun - Neuseeland (18.00 Uhr)

Gruppe F: Schweden - USA (21.00 Uhr)

Gruppe F: Thailand - Chile (21.00 Uhr

Zeitplan, Termine, Uhrzeit und Datum der Frauen Fußball WM 2019: die K.O.-Runde

Die Nationen für die K.O-Phase bei der Frauen Fußball WM 2019 in Frankreich stehen erst nach der Gruppenphase fest, aber der Spielplan steht. Hier alles zu Terminen, Uhrzeiten und Datum.

Samstag, 22. Juni 2019

Achtelfinale 1: Sieger Gruppe A - Dritter Gruppe A/C/D (17.30 Uhr)

Achtelfinale 2: Zweiter Gruppe A - Zweiter Gruppe C (21.00 Uhr)

Sonntag, 23. Juni 2019

Achtelfinale 3: Sieger Gruppe D - Dritter Gruppe B/E/F (17.30 Uhr)

Achtelfinale 4: Sieger Gruppe A - Dritter Gruppe C/D/E (21.00 Uhr)

Montag, 24. Juni 2019

Achtelfinale 5: Zweiter Gruppe B - Sieger Gruppe F (18.00 Uhr)

Achtelfinale 6: Zweiter Gruppe F - Zweiter Gruppe E (21.00 Uhr)

Dienstag, 25. Juni 2019

Achtelfinale 7: Sieger Gruppe C - Dritter Gruppe A/B/F (18.00 Uhr)

Achtelfinale 8: Sieger Gruppe E - Zweiter Gruppe D (21.00 Uhr)

Donnerstag, 27. Juni 2019

Viertelfinale 1: Sieger Achtelfinale 2 - Sieger Achtelfinale 3 (21.00 Uhr)

Freitag, 28. Juni 2019

Viertelfinale 2: Sieger Achtelfinale 4 - Sieger Achtelfinale 5 (21.00 Uhr)

Samstag, 29. Juni 2019

Viertelfinale 3: Sieger Achtelfinale 7 - Sieger Achtelfinale 8 (15.00 Uhr)

Viertelfinale 4: Sieger Achtelfinale 1 - Sieger Achtelfinale 6 (18.30 Uhr)

Dienstag, 2. Juli 2019

Halbfinale: Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2 (21.00 Uhr)

Mittwoch, 3. Juli 2019

Halbfinale: Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4 (21.00 Uhr)

Samstag, 6. Juli 2019

Spiel um Platz 3 (17.00 Uhr)

Sonntag, 7. Juli 2019

Finale (17.00 Uhr

