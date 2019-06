vor 51 Min.

Frauen-WM 2019 live im TV und Stream: England - USA im Halbfinale

Frauen-WM 2019: Die deutsche Mannschaft ist im Viertelfinale gegen Schweden gescheitert. Im Halbfinale spielen nun England - USA und Niederlande - Schweden. Alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream.

Die deutschen Fußballerinnen sind am Samstag bei der Weltmeisterschaft im Viertelfinale ausgeschieden. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg unterlag in einer kräftezehrenden Hitzeschlacht in Rennes Schweden mit 1:2 (1:1) und verpasste beim Turnier in Frankreich den Einzug ins Halbfinale. Auf Gegner Schweden wartet nun die Niederlande. Außerdem treffen England und die USA aufeinander.

Wo lassen sich die Spiele der Frauen-WM im Fernsehen oder im Stream anschauen? ARD und ZDF übertragen die einzelnen Partien live im TV und online. Wir haben alle Infos, welche Spiele wann und wo live im TV oder Livestream übertragen werden.

Frauen-WM 2019 live im TV und Stream sehen

Viele der Partien werden in der ARD und im ZDF live im TV übertragen. Die Spiele, die nicht im Fernsehen gezeigt werden, können in den jeweiligen Livestreams von ARD und ZDF online angeschaut werden. Wir verraten alle Live-Termine und sagen, wann und wo Sie die Frauen Fußball WM live im TV, Fernsehen oder Live-Stream sehen können. Zudem: Gibt es auch eine Übertragung auf Sky oder DAZN?

Samstag, 22. Juni 2019

Achtelfinale 1 in Grenoble: Deutschland - Nigeria: 3:0

Achtelfinale 2 in Nizza: Norwegen - Australien 1:1, nach Elfmeterschießen 4:1

Sonntag, 23. Juni 2019

Achtelfinale 3 in Valenciennes: England - Kamerun 3:0

Achtelfinale 4 in Le Havre – Frankreich - Brasilien 2:1 (n.V.)

Montag, 24. Juni 2019

Achtelfinale 5 in Reims: Spanien - USA 1:2

Achtelfinale 6 in Paris: Schweden - Kanada 1:0

Dienstag, 25. Juni 2019

Achtelfinale 7 in Montpellier: Italien - China 2:0

Achtelfinale 8 in Rennes: Niederlande- Japan 2:1

Donnerstag, 27. Juni 2019

Viertelfinale 1 in Le Havre: Norwegen - England 0:3

Freitag, 28. Juni 2019

Viertelfinale 2 in Paris: Frankreich - USA 1:2

Samstag, 29. Juni 2019

Viertelfinale 3: Italien - Niederlande 0:2

Viertelfinale 4: Deutschland - Schweden 1:2

Dienstag, 2. Juli 2019

Halbfinale: England - USA (21.00 Uhr)

Mittwoch, 3. Juli 2019

Halbfinale: Niederlande - Schweden (21.00 Uhr)

Samstag, 6. Juli 2019

Spiel um Platz 3 (17.00 Uhr) – live im ZDF

Sonntag, 7. Juli 2019

Finale (17.00 Uhr) – live in der ARD

Frauen-WM 2019: Deutsche Spiele live im TV und online im Stream sehen - Das war die Gruppenphase

Die Gruppenspiele für Deutschland fanden am 8., 12. und 17. Juni statt.

Freitag, 7. Juni 2019

Gruppe A: Frankreich - Südkorea 4:0

Samstag, 8. Juni 2019

Gruppe B: Deutschland - China 1:0

- China Gruppe B: Spanien - Südafrika 3:1

Gruppe A: Norwegen – Nigeria 3:0

Sonntag, 9. Juni 2019

Gruppe C: Australien - Italien 1:2

Gruppe C: Brasilien - Jamaika 3:0

Gruppe D: England - Schottland 2:1

Montag, 10. Juni 2019

Gruppe D: Argentinien - Japan 0:0

Gruppe E: Kanada - Kamerun 1:0

Dienstag, 11. Juni 2019

Gruppe E: Neuseeland - Niederlande 0:1

Gruppe F: Chile - Schweden 0:2

Gruppe F: USA - Thailand 13:0

Mittwoch, 12. Juni 2019

Gruppe A: Nigeria - Südkorea 2:0

Gruppe B: Deutschland - Spanien 1:0

- Spanien Gruppe A: Frankreich - Norwegen 2:1

Donnerstag, 13. Juni 2019

Gruppe C: Australien - Brasilien 3:2

Gruppe B: Südafrika - China 0:1

Freitag, 14. Juni 2019

Gruppe D: Japan - Schottland 2:1

Gruppe C: Jamaika - Italien 0:5

Gruppe D: England - Argentinien 1:0

Samstag, 15. Juni 2019

Gruppe E: Niederlande - Kamerun 3:1

Gruppe E: Kanada - Neuseeland 2:0

Sonntag, 16. Juni 2019

Gruppe F: Schweden - Thailand 5:1

Gruppe F: USA - Chile 3:0

Montag, 17. Juni 2019

Gruppe B: China - Spanien 0:0

Gruppe B: Südafrika - Deutschland 0:4

Gruppe A: Südkorea - Norwegen 1:2

Gruppe A: Nigeria - Frankreich 0:1

Dienstag, 18. Juni 2019

Gruppe C: Italien - Brasilien 1:0

Gruppe C: Jamaika - Australien 1:4

Mittwoch, 19. Juni 2019

Gruppe D: Schottland - Argentinien 3:3

Gruppe D: Japan - England 0:2

Donnerstag, 20. Juni 2019

Gruppe E: Niederlande - Kanada 2:1

Gruppe E: Kamerun - Neuseeland 2:1

Gruppe F: Schweden - USA 0:2

Gruppe F: Thailand - Chile 0:2

