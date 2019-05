vor 45 Min.

Frauen unter sich

Britin Jamie Chadwick gewinnt die Premiere der neuen W Series

Mit einem souveränen Sieg trug sich Jamie Chadwick beim ersten Rennen der neuen Frauenrennserie „W Series“ in die Motorsport-Geschichtsbücher ein. Die Britin gewann in Hockenheim in überzeugender Manier.

Die neue „W Series“ (W steht für Women, also Frauen) will Fahrerinnen zu einer Karriere als Profi verhelfen. „Es wird einiges brauchen, aber Frauen und Männer können miteinander auf dem höchsten Niveau Rennen bestreiten“, sagte die 20 Jahre alte Siegerin, die als erste Fahrerin die nationale GT-Meisterschaft gewonnen hatte. In Hockenheim waren am Samstag 18 Starterinnen aus 13 Ländern am Start. Einzige deutsche Teilnehmerin war Naomi Schiff, sie kam als 14. ins Ziel.

Gefahren wird in pink-gelben Einheitsautos mit Formel-3-Standard. Das Finale wird am 10. und 11. August auf dem englischen Brands Hatch Circuit ausgetragen. Die Gewinnerin erhält 500000 US-Dollar, insgesamt werden 1,5 Millionen Euro Preisgelder bezahlt.

Die Siegerin soll eine Chance im Formel-1-Zirkus erhalten. Seit 1950 waren es mit Maria Teresa de Filippis und Lella Lombardi nur zwei Frauen, die ein Formel-1-Rennen bestritten haben. Dem gegenüber stehen 688 Männer. (li)

