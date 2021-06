Termine und Übertragung: Alle Infos zur French Open 2021

Das Pariser Grand-Slam-Turnier French Open startete am 30. Mai 2021. Alle Infos zum Zeitplan, den Terminen, Corona-Bedingungen, Tickets und der Übertragung in TV und Stream lesen Sie hier.

Das Grand-Slam-Turnier French Open im Roland Garros Stadion in Paris findet als zweites Turnier nach den Australian Open vom 30. Mai bis 13. Juni in Paris statt. Letztes Jahr hatte die Corona-Pandemie den Veranstalter ITF dazu veranlasst, das prestigeträchtige Pariser Sandplatzturnier in den Herbst zu verschieben. 2021 sollte das Turnier zunächst ein Woche früher stattfinden, wurde jedoch aufgrund der Pandemie-Lage verschoben.

Die vier Grand-Slam-Turniere im Damen- und Herrentennis versprechen den Teilnehmern ein deutlich höheres Preisgeld als bei anderen vergleichbaren Turnieren und zudem Punkte für die Weltrangliste. Tennisgrößen wie Roger Federer, Rafael Nadal, Philipp Kohlschreiber oder Jan-Lennard Struff sind deswegen bei den Grand-Slam-Turnieren live zu erleben. Weitere Infos zu Termin, Uhrzeit und ob das Turnier live im Free-TV bzw. Pay-TV übertragen wird, erhalten Sie hier.

French Open 2021: Grand-Slam-Turnier in Paris – Termine und Uhrzeit

Das Sandplatz-Grand-Slam-Turnier French Open startete am 30. Mai und geht bis zum 13. Juni 2021. Eine Woche später, als ursprünglich geplant. Letztes Jahr hatte das Turnier im Pariser Roland Garros Stadion wegen der Corona-Pandemie auf den 27. September verschoben werden müssen.

Wann : 30. Mai bis 13. Juni 2021

: 30. Mai bis 13. Juni 2021 Wo: Stade Roland Garros , Paris , Frankreich

French Open heute live im Free-TV und Stream: Grand-Slam-Turnier in Paris

Wenn Sie die einzelnen Matches der French Open live im Fernsehen verfolgen wollen, haben Sie dazu die Möglichkeit auf Eurosport. Der Sender hat sich die Rechte bis 2021 gesichert. Die Highlights der Turniere sind im Free-TV bei Eurosport 1 zu sehen. Damit sind die Matches der deutschen Spieler und die der Topstars gemeint. Im Pay-TV auf den Sendern Eurosport2 und Eurosport 360 können zudem alle einzelnen Matches verfolgt werden. Auch über Amazon Prime lässt sich der Eurosport Player abrufen, über den alle Spiele auch unterwegs gesehen werden können. Der Streaming-Dienst-Anbieter DAZN überträgt außerdem alle Spiele der French Open in Paris.

French Open 2021: Konkrete Sendetermine der Matches live im TV und Stream

Qualifikation French Open: Im Free-TV auf Eurosport?

Datum : 24.05. bis 28.05.2021

24.05. bis 28.05.2021 Übertragung: Eurosport 2, live ab 10.30 Uhr (auch im Livestream auf Joyn PLUS+ und im Eurosport Player)

French Open Runde 1-4 live sehen: Free-TV oder Live-Stream?

Datum : 30.05. bis 05.06.2021

30.05. bis 05.06.2021 Übertragung: Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport Player, Joyn PLUS+, DAZN

Achtelfinale French Open: im Free-TV?

Datum : 06.06.2021 bis 07.06.2021

: 06.06.2021 bis 07.06.2021 Übertragung: Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport Player, Joyn PLUS+, DAZN

Viertelfinals Herren/Damen Einzel : live im Free-TV und Pay-TV?

Datum : 08.06.2021 bis 09.06.2021

Wo: Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport Player, Joyn PLUS+, DAZN

Halbfinale der French Open: live im TV und Stream?

Damen Einzel:

Datum : 10.06.2021

10.06.2021 Uhrzeit : 14 Uhr

14 Uhr Wo: Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport Player, Joyn PLUS+, DAZN

Herren Einzel:

Datum : 11.06.2021

: 11.06.2021 Uhrzeit : 15 Uhr

: 15 Uhr Wo: Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport Player, Joyn PLUS+, DAZN

Finale der French Open in Paris: live im Free-TV und Online-Stream?

Finals Damen Einzel/Herren Doppel:

Datum : 12.06.2021

12.06.2021 Uhrzeit : 15 Uhr

15 Uhr Wo: Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport Player, Joyn PLUS+, DAZN

Finale Herren Einzel

Datum : 13.06.2021

13.06.2021 Uhrzeit : 15 Uhr

: 15 Uhr Wo: Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport Player, Joyn PLUS+, DAZN

French Open: Zeitplan mit allen Terminen

Datum Uhrzeit Runde Spielpaarung So. 30.05.2021 11.00 Uhr 1. Runde Herren- & Damen Einzel Mo. 31.05.2021 11.00 Uhr 1. Runde Herren- & Damen Einzel Mo. 31.05.2021 21.00 Uhr 1. Runde Herren- & Damen Einzel Di. 01.06.2021 11.00 Uhr 1. Runde Herren- & Damen Einzel Di. 01.06.2021 21.00 Uhr 1. Runde Herren- & Damen Einzel Mi. 02.06.2021 11.00 Uhr 2. Runde Herren- & Damen Einzel Mi. 02.06.2021 21.00 Uhr 2. Runde Herren- & Damen Einzel Do. 03.06.2021 11.00 Uhr 2. Runde Herren- & Damen Einzel Do. 03.06.2021 21.00 Uhr 2. Runde Herren- & Damen Einzel Fr. 04.06.2021 11.00 Uhr 3. Runde Herren- & Damen Einzel Fr. 04.06.2021 21.00 Uhr 3. Runde Herren- & Damen Einzel Sa. 05.06.2021 11.00 Uhr 3. Runde Herren- & Damen Einzel Sa. 05.06.2021 21.00 Uhr 3. Runde Herren- & Damen Einzel So. 06.06.2021 11.00 Uhr Achtelfinals Herren- & Damen Einzel So. 06.06.2021 21.00 Uhr Achtelfinals Herren- & Damen Einzel Mo. 07.06.2021 11.00 Uhr Achtelfinals Herren- & Damen Einzel Mo. 07.06.2021 21.00 Uhr Achtelfinals Herren- & Damen Einzel Di. 08.06.2021 16.00 und 21.00 Uhr Viertelfinals Herren Einzel Di. 08.06.2021 12.00 und 13.15 Uhr Viertelfinals Damen Einzel Mi. 09.06.2021 11.00 Uhr Viertelfinals Herren Einzel Mi. 09.06.2021 11.00 Uhr Viertelfinals Damen Einzel Do. 10.06.2021 14.00 Uhr Halbfinals Damen Einzel Fr. 11.06.2021 15.00 Uhr Halbfinals Herren Einzel Sa. 12.06.2021 15.00 Uhr Finals Damen Einzel /Herren Doppel So. 13.06.2021 15.00 Uhr Finals Herren Einzel

French Open Grand-Slam-Turnier: Stadion und Historie

Das Turnier French Open, häufig als Roland Garros bezeichnet, wird seit 1891 ausgetragen und findet im Stade Roland Garros, im 16. Arrondissement von Paris statt. Die French Open sind das einzige Grand-Slam-Turnier, das auf einem Sandplatz, auf roter Asche, ausgetragen wird und soll deswegen besonders herausfordernd für die Spieler sein. Die anderen Grand-Slam-Turniere wie Australian Open, Wimbledon oder US Open werden auf Rasen bzw. Hartplätzen ausgetragen. Der Zeitplan des Turnier wird in der Regel mit einem Extra-Tag versehen, da das offene Stadion ohne Dach bei Regen oft zu Spielunterbrechungen bzw. -verschiebungen zwingt. Für die Ticketnutzung oder Rückerstattung gibt es folglich klare Regelungen, die Besuchern eine komplette oder Teilrückerstattung bei Regen garantiert.

