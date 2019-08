08:04 Uhr

Fritz von Thurn und Taxis feiert Bundesliga-Comeback

Der Kult-Kommentator Fritz von Thurn und Taxis ist zum Bundesliga-Start zurück am Mikro. Er soll als Co-Kommentator auf DAZN berichten.

Eine Legende neben dem Fußballplatz kehrt zurück: der Kult-Kommentator Fritz von Thurn und Taxis. Der Streaminganbieter DAZN lädt den Kommentator zu einem Gast-Auftritt zum Bundesligastart am Freitag ein. Fritz von Thurn und Taxis soll das Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern und Hertha BSC Berlin zusammen mit Uli Hebel kommentieren. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr in der Allianz Arena. Das Comeback soll aber eine einmalige Geschichte sein.

Der 69-jährige Fritz von Thurn und Taxis kommentierte von 1993 bis 2017 Fußballspiele für die Pay-TV-Sender Premiere und Sky. Davor arbeitete der Österreicher beim Bayerischen Rundfunk und war auch als Moderator in der Sportschau zu sehen.

Fritz von Thurn und Taxis ließ Lahm ein Gulasch kochen

Kultstatus erreichte der Kommentator vor allem durch seinen speziellen Sprachstil. So nannte er den früheren Dortmunder Dembélé schon mal "Dömbele!" oder zum HSV-Verteidiger Papadopoulus sagte er einst: "Papadopollos. Ein Bulle." Außerdem brachte Fritz von Thurn und Taxis auch immer wieder markige Sprüche während eines Fußballspiels. Einmal sagte er bei einer Übertragung: "Wenn Sie dieses Tor in Non plus ultra HD sehen, sind sie high." Über Philipp Lahm sagte er: "Jetzt will der Lahm kochen lernen. Das klingt nicht gut für seine Frau. Mal sehen, was das wird. Ein Gulasch vielleicht."

Fritz von Thurn und Taxis: Eine Auswahl seiner besten Sprüche 1 / 8 Zurück Vorwärts „Der Jüngste auf dem Platz, der ist ja gerade erst 19 geworden. Das hat ja ewig gedauert, der war ja ewig 18.“ - über den ehemaligen Bayern-Stürmer Roque Santa Cruz.

„Müsste ich mich intensiv mit 1860 beschäftigen, wäre ich im Irrenhaus.“ - über den TSV 1860 München

„Victor Valdez - der bestaussehenste Torhüter der Primera Divison. Sportlich ist er nur die Nummer 4, warum haben wir eben gesehen!“ - nach einem Patzer des früheren Barcelona-Torhüters Victor Valdez.

"Ribéry!" (Robben hat den Ball)

"Am liebsten würde ich mit runterspringen und aushelfen da unten. Das gibt's doch gar nicht."

"Die Sonne scheint. Ich sehe sie nicht, denn es ist bewölkt."

"Wenn Sie dieses Tor in Nonplus Ultra HD sehen, sind Sie high!"

"Die Augsburger sind nicht gemütlich zu spielen. Das muss ich Ihnen schon sagen." - bei einem Spiel zwischen dem FC Augsburg und Schalke 04

Der Streaminganbieter DAZN kündigte die Rückkehr von Fritz von Thurn und Taxis ans Mikrofon in einem Ratespiel via Twitter mit.

Huiiiiiuiuiui. Für den Bundesligaauftakt am Freitag haben wir ein letztes Mal eine Legende des Fußballkommentars für euch eingeladen. Wer weiß von wem wir sprechen? pic.twitter.com/XVxXCSjruY — DAZN DE (@DAZN_DE) August 12, 2019

Auf Twitter wird die Reporter-Legende seit geraumer Zeit mit dem Hashtag #Fritzlove gefeiert. (juwue)

