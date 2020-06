10:57 Uhr

Für 53 Millionen Euro: Wechsel von Timo Werner zum FC Chelsea ist perfekt

Nun bestätigte der FC Chelsea: Der Wechsel von Timo Werner von RB Leipzig in die englische Premier League ist perfekt. Leipzig erhält eine Rekordablöse.

Timo Werners Wechsel zum FC Chelsea London ist perfekt. Mittlerweile haben beide Vereine den Wechsel bestätigt. Werner unterschrieb bei dem englischen Spitzenklub einen Vertrag bis 2025 und soll über 10 Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Möglich macht den Wechsel eine Ausstiegsklausel in Werners eigentlich bis 2023 laufendem Vertrag. Dadurch erhält Leipzig eine Ablöse von 53 Millionen Euro. Werner verabschiedete sich via Twitter von den Sachsen: "Mit großer Vorfreude und dennoch schweren Herzens gehe ich diesen neuen Schritt in meinem Leben." Er freue sich auf das neue Kapitel, doch zuvor "geht es natürlich erst einmal darum, die Saison in Leipzig erfolgreich zu beenden." RB hat zwei Spieltage vor Schluss noch die Möglichkeit, Borussia Dortmund auf Platz zwei noch abzufangen, die beiden Klubs trennen aktuell drei Punkte.

Der FC Bayern hatte nur zaghaftes Interesse an Werner bekundet

Werner ist in den vergangenen Jahren immer wieder mit mehreren Top-Klubs in Verbindung gebracht worden. Unter anderem soll sich auch der FC Bayern München mit einer Verpflichtung des Stürmers beschäftigt haben. Das Interesse der Münchner bleib aber stets zaghaft, so dass Werner vor dieser Spielzeit seinen Vertrag in Leipzig verlängerte - mit besagter Ausstiegsklausel. Auch dem FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp wurde ein Interesse nachgesagt, letztlich erhielt der Ligarivale aus London aber den Zuschlag für einen der begehrtesten Spieler Europas.

Der Stürmer war 2016 für 14 Millionen Euro von Stuttgart zu RB gewechselt. Für Leipzig wird Werner noch zweimal in der Bundesliga auflaufen. Ob der Angreifer im August für das Viertelfinale der Champions League zur Verfügung steht, ist noch offen. Zuletzt wurde kolportiert, dass Werner auf das vom 12. August an ausgetragene Blitzturnier in Lissabon verzichten wolle. (eisl)

