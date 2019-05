vor 23 Min.

Für die WM gerüstet

DFB-Frauen gewinnen gegen Chile

Mit einem 2:0 (2:0) gegen Außenseiter Chile hat das deutsche Frauen-Nationalteam die Generalprobe für die Fußball-Weltmeisterschaft bestanden. Acht Tage vor Beginn des Turniers in Frankreich war die deutsche Elf gegen engagierte, aber harmlose Chileninnen klar überlegen, ließ aber auch viele Chancen aus. Vor 10 135 Zuschauern in Regensburg trafen Alexandra Popp (29. Minute) und Carolin Simon (45.+2) am Donnerstag für die DFB-Auswahl.

„Ein Sieg ist immer wichtig für den Kopf, aber gerade auch die Art und Weise hat uns sehr zufrieden gestellt“, lobte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ihre Mannschaft. „Wir müssen noch an der Präzision arbeiten, aber wir haben heute viele gute Ansätze gesehen.“ Im ersten Direktvergleich gegen den WM-Neuling aus Südamerika stand die zuletzt von Schulterproblemen geplagte Keeperin Almuth Schult in der Startelf. Auch sonst setzte Voss-Tecklenburg auf die Formation, die im ersten WM-Spiel am 8. Juni in Rennes gegen China erwartet wird. Weitere Gegner der deutschen Elf in der Vorrunde des Turniers sind Spanien und Südafrika. (dpa)

