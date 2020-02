11:01 Uhr

Fury ist wieder Box-Weltmeister - K.o.-Sieg gegen Wilder

Ende 2018 gab es im Box-Schwergewichts-WM-Kampf zwischen Wilder und Fury noch ein umstrittenes Unentschieden. Der Rückkampf dagegen war eine eindeutige Angelegenheit.

Tyson Fury ist zum zweiten Mal Box-Weltmeister im Schwergewicht. Der 31-jährige Brite bezwang in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas den amerikanischen Titelverteidiger Deontay Wilder in der siebten Runde durch technischen K.o. und sicherte sich den Weltmeistergürtel der WBC.

Tyson Fury gewinnt gegen Wilder: Brite bezwang 2015 Klitschko

Für Wilder war es im 43. Kampf als Profiboxer die erste Niederlage überhaupt. Fury, der 2015 Wladimir Klitschko entthront hatte, blieb auch im 31. Kampf seiner Karriere ohne Niederlage. Bereits im Dezember 2018 waren Fury und Wilder aufeinandergetroffen.

Schon der Auftritt von Tyson Fury vor dem Kampf war majestätisch. Bild: Bradley Collyer, PA Wire, dpa

Bei dem damaligen Kampf in Los Angeles boten Wilder und Fury eine spannende Auseinandersetzung. Am Ende trennten sich der US-Amerikaner und der Brite unentschieden. Für Wilder reichte das damalige Resultat aus, um seinen Weltmeister-Gürtel des Verbandes WBC (World Boxing Council) zu verteidigen.

Das Event war bereits seit langem ausverkauft. Zudem wollte der Promoter an mehreren Orten in Las Vegas große Leinwände aufstellen, um dort den Kampf zu übertragen. Allein die Karten dafür kosteten 100 Dollar Eintritt. (dpa/AZ)

