Avocado statt Brownies: Ronaldo ändert die Speisekarte und nervt seine Mitspieler

Der Portugiese hat die Speisekarte bei Manchester United geändert: Nun stehen seine Lieblingsgerichte aus Portugal auf dem Menü. Das gefällt nicht jedem Mitspieler.

Cristiano Ronaldo als Arbeitskollegen zu haben, hat für einen Schichtarbeiter in kurzen Fußballhosen erst mal viele Vorteile: Der Portugiese liefert Tore am Fließband, kanalisiert Aufmerksamkeit, gegnerische Pfiffe und Druck jeglicher Art in seine Richtung und weiß, was man gemeinhin anstellen muss, um am Ende einer Saison einen oder mehrere Titel zu holen.

Allerdings darf man sich den Portugiesen nicht als sonderlich pflegeleicht vorstellen. CR7 ist bekannt für manischen Perfektionismus. Der 36-Jährige hat einen Schlaftrainer engagiert und es sich abgewöhnt, acht Stunden am Stück zu schlafen. Stattdessen geht es fünfmal pro Tag für jeweils 90 Minuten in die stets frisch bezogene Falle.

Cristiano Ronaldo verzichtet auf Zucker und Alkohol

Und natürlich hat Ronaldo auch sehr spezielle Vorstellungen, was die Nahrungszufuhr angeht. Alkohol oder raffinierter Zucker sind gänzlich von der Speisekarte verbannt, dafür schaufelt die Fußball-Maschine reichlich gesunde Proteine in sich hinein. Offenbar hat der Portugiese nun auch die Mannschaftsköche seines neuen Klubs Manchester United nachhaltig davon überzeugt, die Speisekarte des Klubs nach seinen Vorstellungen abzuändern. Eier und Avocado sind plötzlich überall. Das portugiesische Nationalgericht Bacalhau – gesalzener und getrockneter Kabeljau – scheint bei seinen Mitspielern noch recht gut anzukommen. Der Oktopus, der ebenfalls ein CR7-Wunsch war, hat dagegen im United-Kader weniger Fans.

Bei Manchester traut sich nun kein Spieler mehr zu naschen

Wie Ersatztorwart Lee Grant beim Sportradiosender Talksport sagte, würden sich viele Spieler nun nicht mehr trauen, im Mannschaftshotel ungesunde Snacks zu naschen: „Es gab Apple Crumble, Vanillepudding, Brownies und so Sachen. Aber kein einziger hat davon etwas angefasst. Alle saßen still da und einer fragte mich: ,Was hat Cristiano auf seinem Teller?‘“

Doch was wird der nächste CR7-Schritt zur Professionalisierung dieser besseren Theken-Truppe namens Manchester United sein? Eine Zwangsmitgliedschaft im Sonnenstudio für alle Spieler? Ecken und Einwürfe, die nach Ronaldo-Vorbild nur noch breitbeinig ausgeführt werden dürfen? Kontrollanrufe, um den Schlafrhythmus einzuhalten? Es gibt jedenfalls viel zu tun: Von den jüngsten vier ManU-Spielen gingen drei verloren.

Bestimmt hat es einer mit den Brownies übertrieben.