Christopher Nkunku: Eine Systemumstellung machte ihn zur Tormaschine

Der Franzose bleib lange ohne Scorerpunkt - und trifft nun fast in jedem Spiel mindestens doppelt. Das hat auch mit einer Umstellung seines Trainers zu tun.

"Er ist so clever. Er ist so schnell. Er ist technisch klasse und versucht jeden Tag, den Fußball besser zu verstehen." Soweit die Meinung von Leipzigs Trainer Jesse Marsch über seinen Mittelfeldspieler Christopher Nkunku. Tatsächlich gibt der 23-jährige Franzose derzeit wenig Anlass zum Klagen: In den letzten fünf Pflichtspielen gelangen ihm acht Tore und zwei Vorlagen, darunter ein Dreierpack gegen Manchester City in der Champions League.

Nkunku ist bei den wechselhaften Leipzigern der Mann der Stunde. Beim 3:0 gegen den VfL Bochum war der ehemalige U21-Nationalspieler Frankreichs schon wieder mit einem Dreierpack beteiligt. Zwar dauerte es diesmal bis kurz vor Schluss, bis der aus der Jugend von Paris St. Germain stammende Nkunku diesmal jubeln konnte. Innerhalb von sieben Minuten gelang ihm aber ein Doppelpack gegen die lange gut mithaltenden Bochumer.

Beide Tore waren Ausdruck für die feine Ballbehandlung des Franzosen: Beim 2:0 lupfte er über den herauseilenden Riemann im VfL-Tor, beim 3:0 landete der Heber aus spitzem Winkel im Kasten. Kaum zu glauben, dass Nkunku in den ersten fünf Ligaspielen gänzlich ohne Torbeteiligung blieb. Eine Umstellung seines Trainers brachte ihn aber auf die Spur: Seit einiger Zeit stellt ihn Marsch als Flügelstürmer statt im Mittelfeld auf. Seitdem sammelt Nkunku Scorerpunkte wie am Fließband – sehr zur Freude seines Coaches Marsch.

Leipzigs Trainer Jesse Marsch trifft mit seinem Team in der Bundesliga auf den VfL Bochum. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Leipzigs Trainer Marsch über Nkunku: "Hat keine Schwächen"

Dieser rühmte ihn unlängst als "Schlüsselspieler" und fügte an: "Dieser Junge hat keine Schwächen". Der 23-Jährige sei "noch jung, aber er will viel, versteht viel und ist sehr intelligent". Nach zwei Jahren in Leipzig, in denen er sein Potenzial immer wieder zeigte, scheint Nkunku einen deutlichen Entwicklungsschritt gemacht zu haben – und steht dem Vernehmen nach im Adressbuch gleich mehrerer internationaler Topklubs: Der FC Liverpool, Juventus Turin, Manchester City und sein alter Verein Paris St. Germain sollen angeblich ihr Interesse an Nkunku bekundet haben, dessen Vertrag in Leipzig zwar noch bis 2024 läuft. Behält Nkunku seine überragende Form bei, muss sich Leipzig wohl sehr bald nach einem neuen Schlüsselspieler umsehen.

Lesen Sie dazu auch