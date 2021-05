Deutschlands erster schwarzer Nationalspieler: Kosteddes Sturzflug

Der Stürmer Erwin Kostedde war der erste schwarze Nationalspieler. Aber der Adler auf der Brust brachte ihm nicht nur Glück. Seinen 75. Geburtstag feiert er zurückgezogen.

Es wird eine bescheidene, eine einsame Feier – und Erwin Kostedde wird diesen Umstand sicher nicht der Corona-Krise zuschreiben. Es ist schon lange einsam und still geworden um den Münsteraner, der im Dezember 1974 zwei Tage vor dem Heiligen Abend ein Stück deutscher Fußballgeschichte schrieb, als er als erster schwarzer Spieler das Trikot der deutschen Nationalmannschaft überstreifen durfte. An diesem Freitag feiert er seinen 75. Geburtstag.

Erwin Kostedde spielte drei Mal für Deutschland

In der Abschlussbilanz einer turbulenten Karriere sollten es schließlich drei Spiele für die DFB-Elf werden – nur drei von unzähligen Spielen als Fußballprofi, aber doch die Partien, die Kostedde sein Leben lang besondere Aufmerksamkeit und zum Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk bescheren: Auf dem Geburtstagstisch wird seine Biografie liegen, druckfrisch auf dem Markt erschienen. Ob Kostedde sich darüber freut? „Wenn es die Wahrheit ist, dann akzeptiere ich sie gerne – und ich vertraue darauf, dass es die Wahrheit ist“, sagt er – überschäumende Freude ist ein rares Gut geworden beim Jubilar.

Kostedde vertraut Alexander He-lik, Sportchef der Westfälischen Nachrichten, dem er fünf Jahre lang in unregelmäßigen Gesprächen sein Leben erzählt, teilweise auch gebeichtet hat. Herausgekommen ist kein Loblied, auch keine Abrechnung – es ist kein Fußballbuch und auch kein Buch über Rassismus. Kein Buch nur zum „drauf freuen“. Es ist ein Buch über Erwin Kostedde: Fußballer, Schwarzer, Star, Sozialhilfeempfänger, Angeklagter, Freigesprochener, Außenseiter – Mensch.

Amazon-Prime-Doku über die Lebens- und Leidensgeschichte schwarzer Fußballer in Deutschland

All das spielt eine tragende Rolle im Leben von Kostedde, der in bescheidenen Verhältnissen als siebtes und einziges schwarzes Kind seiner alleinerziehenden Mutter in Münster zur Welt kam und jetzt in nicht minder bescheidenen Verhältnissen wenige Kilometer von seinem Geburtsort entfernt in der westfälischen Gemeinde Everswinkel lebt. Einem Ort, über dessen 10.000 Einwohner der heilige Vitus schützend die Hände hält. Den ersten schwarzen Nationalspieler der deutschen Fußballgeschichte hat der Schutzpatron dabei offensichtlich zwischenzeitlich aus den Augen verloren.

Zuletzt ist Kostedde wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerutscht. Die Dokumentation „Schwarze Adler“ beleuchtete zunächst beim Streaming-Anbieter Amazon Prime die Lebens- und Leidensgeschichte schwarzer Fußballer in Deutschland – für Juni hat sich das ZDF die Senderechte gesichert. Neben Kostedde berichten unter anderem Gerald Asamoah und Jimmy Hartwig von ihren Erfahrungen. Seither ist die Nachfrage extrem gestiegen. „Sogar aus Belgien und Frankreich kamen Anrufe“, sagt Kostedde.

Über Rassismus und Diskriminierung

Der Weg war lang vom zutiefst rassistisch belegten „brown Baby“ im Franziskus Hospital in Münster über den nicht minder diffamierenden „braunen Bomber“, der 1974 das „Tor des Jahres“ erzielte, bis hin zum endlich politisch korrekten „Schwarzen Adler“ in der Dokumentation 2021 – und der Weg war nie gerade, nie zielstrebig. Ob Kos-tedde je angekommen ist, diese Frage beantwortet auch Autor Heflik in der oft desillusionierenden, aber immer spannenden Biografie nicht. Von der vergeblichen Suche nach dem Vater bis zur Festnahme wegen Überfalls, die mit einem Freispruch endete, beschreibt das Buch alle Facetten eines bewegten und bewegenden Lebens zwischen Starruhm und Suizidversuchen, zwischen Schampus und Alkoholsucht.

Fußball spielt Kostedde schon lange nicht mehr, vor Corona bemühte er sich regelmäßig um Freikarten für die Spiele des SC Preußen Münster, hier begann einst seine Profikarriere. Wenn die überregionalen Medien dieser Tage in Everswinkel anrufen, dann spricht Kos-tedde mit ihnen nicht aus einem Mitteilungsbedürfnis heraus, er tauscht Erinnerungen gegen einen kleinen finanziellen Obolus. Der erste schwarze Fußball-Nationalspieler tut dies nicht aus Geldgier, sondern aus der Not heraus. Das ist der aktuelle Teil seiner Biografie.

