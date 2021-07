Die Uefa lässt die EM spielen, doch wie steht es um den Amateurfußball?

Plus Die Uefa drückt eine EM durch, Profis kicken unaufhörlich. Die Amateure warteten in der Corona-Pandemie monatelang vergeblich auf eine Rückkehr auf den Rasen. Entzweien sich Fans und Profis?

Der Rasen hat sich an manchen Stellen leicht bräunlich verfärbt. Sonne und hohe Temperaturen haben ihm Feuchtigkeit entzogen. Fußballer, ob Profi oder Amateur, mögen es, wenn der Untergrund kurz vor Spielbeginn bewässert wird. Wenn der Ball schneller rollt und eine beherzte Grätsche nicht gleich mit Schürfwunden endet. Doch der Zustand des Platzes ist diesmal nebensächlich. Bestünde das Geläuf großteils aus Sand und Steinen – selbst dann würden die Jugendlichen und Kinder wohl leidenschaftlich ihrem Hobby nachgehen.