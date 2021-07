Blonde Engländer bei Titel-Gewinn? Das brachte schon anderen Unglück

Die Engländer haben einen Deal: Werden sie Europameister, färben sich alle Nationalspieler die Haare blond. Das haben auch schon andere Teams gemacht, oft mit negativen Folgen.

Englands Ausnahmetalent Phil Foden fällt auf. Nicht nur spielerisch überzeugt der 21-Jährige Mittelfeldspieler, auch optisch sind seine blondierten Haare ein Hingucker. Jetzt, wo sie im Halbfinale stehen, haben die Engländer etwas abgemacht. Holen die Three Lions den Titel, legen sich Englands Nationalspieler die gleiche Frisur zu wie ihr Teamkollege.

Die Engländer wären nicht das erste Team ganz in blond. Die Rumänische Nationalmannschaft blondierte sich während der WM 1998 die Haare. Nach Siegen in den ersten beiden Gruppenspielen gegen Kolumbien und England rasierte sich Trainer Anghel Iordanescu auf Nachfrage der Mannschaft eine Glatze. Das Team färbte sich die Haare im Gegenzug wasserstoffblond. Kommentatoren auf der ganzen Welt hatten ihre Mühe, die Spieler zu unterscheiden. Die Aktion hatte aber einen Haken: Einmal blond, stimmte die Leistung nicht mehr. Rumänien spielte im letzten Gruppenspiel Unentschieden gegen Tunesien und scheiterte im Achtelfinale an WM-Neuling Kroatien. Die gemeinsame Aktion führte wohl dazu, dass die Spieler dachten, schon etwas erreicht zu haben.

Auch Werder Bremen verlor mit frisch gefärbten Haaren

Eine ähnliche Erfahrung machte Werder Bremen, als man noch kein Zweitligist, sondern frischgebackener Deutscher Meister war. Nach feststehender Meisterschaft 2004 musste Werder noch zweimal in der Liga ran. Mit gefärbten Haaren liefen die Bremer Profis gegen Bayer Leverkusen auf den Platz - und verloren mit 2:6. Viele Teams erlauben sich erst kollektive Späße, wenn sie schon etwas erreicht haben. Beim Handball-Weltmeistertitel des Deutschen Teams 2007 feierten die Nationalspieler ihrem Erfolgstrainer Heiner Brand zu Ehren mit aufgeklebten Schnurrbärten. Die Schnurrbärte kriegt man schnell wieder ab, härter traf es Joachim Löw, dem Trainer wurden 1997 noch auf dem Rathausplatz in Stuttgart nach dem Pokalsieg des VfB die Haare kurz geschoren, einige Profis wie Fredi Bobic und Giovane Élber färbten sich ihr Haupthaar rot.

Wenn sich die Engländer in diesem Sommer erst die Haare kurz schneiden, und dann färben, dürften zumindest die Kommentatoren keine Schwierigkeiten haben, die Spieler auseinanderzuhalten. Die EM ist dann schon gespielt. Die Engländer machen nicht die Fehler der Rumänen und befolgen das Prinzip: Erst die Pflicht dann die wasserstoffblonde Kür.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch