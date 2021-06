Der DFB-Kader in der Zwischenbilanz

Plus Es ist noch immer vollkommen offen, in welche Richtung sich die EM für das deutsche Team entwickelt. Nach der Vorrunde lassen sich aber erste Tendenzen erkennen.

Drei Spiele sind bei der Fußball-EM gespielt. Damit hat die deutsche Mannschaft knapp die Hälfte der maximal möglichen sieben Partien absolviert. Zeit für ein Zwischenfazit des Kaders.