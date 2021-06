Der EM-Talk vor Ungarn: Verletzungssorgen und ein neuer Liebling

Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Ungarn geht es um Verletzungssorgen im DFB-Team, ungarische Corona-Regeln und die Regenbogen-Debatte rund um Manuel Neuer und die Arena.

Nach dem Sieg im EM-Spiel gegen Portugal blicken wir voraus auf das letzte Gruppenspiel der DFB-Elf gegen Ungarn. Der deutschen Nationalmannschaft könnte in die Karten spielen, dass sie nicht in Budapest vor vollen Rängen antreten muss. Allerdings trüben auch Verletzungssorgen die Euphorie. Und dann gibt es noch die Debatte rund um die Regenbogenfarben, die auf Manuel Neuers Kapitänsbinde erlaubt sind, aber als Beleuchtung der Arena in München verboten.