Hollands Georginio Wijnaldum: Einer, der weiß, wie's geht

Georginio Wijnaldum zieht mit der Niederlande souverän ins Achtelfinale der Fußball-EM 2021 ein. "Schuld" daran ist das System, das der Trainer spielen lässt.

Die holländischen Fans gingen irgendwann so weit, ein Flugzeug zu chartern und ihre Wunschformation darauf abzubilden: "Frank, gewoon 4-3-3", zu Deutsch: "Frank, einfach 4-3-3" stand darauf - eine klare Aufforderung an Nationaltrainer Frank de Boer, auf das System mit drei Mittelfeldspielern zu setzen. Einer von ihnen ist Georginio Wijnaldum und der dürfte froh sein, dass De Boer sich nicht an die Vorgabe der Fans hielt.

Bei der Fußball-EM 2021 hat Georginio Wijnaldum schon dreimal getroffen

Denn der 30-Jährige spielt etwas offensiver als seine Mittelfeldkollegen, ist somit das Bindeglied zwischen Mittelfeld und Sturm. Diese Rolle füllte er nicht nur beim 3:2 gegen die Ukraine und beim 2:0 gegen Österreich, sondern nun auch gegen Nordmazedonien überragend aus. Da traf der Kapitän nämlich zweimal - und das binnen sieben Minuten.

Das 2:0, seinen ersten Treffer, hatte Wijnaldum auf Vorlage seines ebenfalls stark aufspielenden kongenialen Partners Memphis Depay in der 50. Minute besorgt. Sieben Minuten später staubte er einen von Nordmazedoniens Torhüter Stole Dimitrievski abgewehrten Schuss Depays ab - der Doppelpack war perfekt.

14 Bilder Auf und neben dem Platz: Das sind die Aufreger der EM 2021 Foto: Tobias Hase, dpa

Auch sein erstes EM-Tor gegen Österreich hatte Wijnaldum per Abstauber erzielt, Vorlagengeber war damals Denzel Dumfries. Seine Qualitäten hatte der nun dreifache EM-Torschütze auch in Liverpool mehrfach unter Beweis gestellt, sein Trainer Jürgen Klopp setzte ihn zuletzt jedoch eher links in der Dreierkette im Mittelfeld ein. Von dort aus gewann er auch 2019 die Champions League sowie die Meisterschaft im vergangenen Jahr.

Nach der Fußball-EM 2021 spielt Georginio Wijnaldum bei Paris Saint-Germain

Ab 1. Juli ist Wijnaldum dann offiziell Spieler von Paris Saint Germain, nach eigener Aussage suchte er nach der Meisterschaft und dem Gewinn der Champions League eine neue Herausforderung. Dabei trifft er nicht nur auf eine Ansammlung von Stars, sondern auch einen Verein, der seit dem Einstieg der katarischen Investoren nach dem Titel in der Königsklasse lechzt. Mit Wijnaldum bekommen sie einen, der weiß, wie's auf Klub ebene geht. Wenn er so weitermacht, könnte er auch die Erfahrung mitbringen, einen europäischen Titel mit der Nationalmannschaft zu holen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.