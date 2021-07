Spaniens tragischer Held heißt Dani Olmo

Dani Olmo hat während der Europameisterschaft mit starken Auftritten überzeugt. doch im entscheidenden Moment steht er für das Scheitern der Spanier.

Er wollte es so machen wie im Viertelfinale gegen die Schweiz. Dani Olmo lief an, hatte die linke obere Ecke im Sinn und zog mit rechts ab. Hatte Spaniens Mittelfeldspieler den Ball am vergangenen Freitag noch unhaltbar für Keeper Yann Sommer ins obere Toreck gehauen, so war sein Schuss gegen Italien etwas zu kräftig und sauste über das Tor. Sein Fehlschuss war der Anfang vom Ende der spanischen Titelträume: Endstation Elfmeterschießen. „Die besten Spieler schießen oft nicht die besten Elfmeter“, sagte ARD-Kommentator Tom Bartels dazu und hatte vollkommen recht.

Dani Olmo spielte gegen Italien in der Sturmspitze statt Alvaro Morata, gab aber meistens die falsche Neun: Er ließ sich ins Mittelfeld zurückfallen, stellte dort Überzahl her und initiierte viele Angriffe, wie als er in der 80. Spielminute einen Doppelpass mit dem eingewechselten Morata spielte und somit dessen Tor zum Ausgleich vorbereitete. Olmo besticht durch Vielfalt, kann sowohl im offensiven Mittelfeld, als auch als Außenstürmer spielen. Bei seinem Verein RB Leipzig ist er längst einer der wichtigsten Angreifer. Der erst 23-Jährige wird auch im so spielstarken spanischen Nationalteam immer wichtiger, das zeigte diese Europameisterschaft.

Dani Olmo hat einen ungewöhnlichen Weg hinter sich

Dabei war sein Weg zu einem Mittelfeldstar ungewöhnlich: Wie viele spätere Profis wurde auch Olmo beim FC Barcelona ausgebildet. Mit 16 wechselte er allerdings zu Dinamo Zagreb nach Kroatien. Den Schritt aus dem renommiertesten Nachwuchszentrum der Welt zu einem international recht erfolglosen Club verstanden nur Wenige, aber für Olmo erwies sich Zagreb als der richtige Schritt in den Profifußball. Schon als 16-Jähriger debütierte er in der kroatischen Liga und spielte sich in den nächsten fünf Jahren schrittweise in die Stammelf, ehe er im Januar 2020 zu RB Leipzig wechselte.

Weitere Karriereschritte werden folgen. Längst steht Olmo bei den spanischen Topclubs auf dem Zettel. Er hat alle Anlagen, um ein ganz Großer zu werden, einzig an seinem Abschluss muss er noch arbeiten, damit der nächste Elfmeter wieder in das obere Toreck rauscht. Die nächste Chance bekommt er bei den Olympischen Spielen, da wird er wieder für Spanien auflaufen und den Angriff organisieren.

