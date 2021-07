Stilvolle Ramschware: Das deutsche EM-Trikot ist nichts mehr wert

Stil rettet nicht vor dem Wühltisch. Letztes Beispiel: die deutschen EM-Trikots. Immerhin ergeht es ihnen besser als den Aufstiegsshirts des Hamburger SV.

Immerhin hatten sie die Trikots ein paarmal an. Viele Kleiderschränke beherbergen ja auch Hosen oder Oberteile, die ein ungetragenes Dasein fristen. Ähnlich verhält es sich mit T-Shirts, die für einen besonderen Anlass produziert wurden. Sie künden von Junggesellenabschieden oder Abifeiern und werden nach einmaligem Tragen zu Mottenfutter. Einigen Shirts aber wurde es sogar genommen, ein einziges Mal übergestreift zu werden. Die Oberteile, die den FC Bayern als Champions-League-Sieger 1999 auswiesen, waren schon verteilt, ehe Sheringham und Solskjaer sie rasch wieder in den Kartons verschwinden ließen. Ähnlich verhält es sich mit den Aufstiegs-Shirts des Hamburger SV.

Die Deutsche Nationalmannschaft schied mit den schwarzen Trikots aus

Die Nationalspieler aber nun hatten ihre Trikots immerhin ein paar Mal an. Sie trugen die von ihrem Ausstatter gefertigten Teile nicht nur während der Europameisterschaft, sondern auch schon in der Vorbereitung. Sonderlich viel Glück haben sie nicht gebracht. In London zierte das edle schwarze Stück Stoff die Oberkörper von Hummels, Kimmich und Co. Die Trikots galten als schick und passten in ihrer Farbgebung letztlich zum Ausscheiden der deutschen Mannschaft.

Sie werden nicht als Klassiker in die wechselvolle Geschichte deutscher Nationaltrikots eingehen. Neben den größtenteils weiß gehaltenen Leibchen produzierten die Herzogenauracher auch schon grüne und rote Oberteile für die Mannschaft. Und ihre Fans. Seit Jahren nämlich soll sich der Verkauf der Trikots auch ganz ausgezeichnet in den Bilanzen wiederfinden.

In diesem EM-Sommer wohl nicht. Statt der vor der EM noch anberaumten 130 Euro ist das Shirt nun für 65 Euro zu haben. Der Hersteller nennt das Summersale. Ausverkauf. Noch bevor die Europameisterschaft beendet ist, sind die deutschen Trikots zur Ramschware verkommen. Immerhin wurden die Originale wenige Mal getragen. Anders als so manches andere Oberteil im Schrank. Oder die Aufstiegsshirts des Hamburger SV.

