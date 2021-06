Unauffällig, heroisch, treffsicher: Das ist Tschechiens Tomas Holes

Tomas Holes ist nicht der auffälligste Spieler Tschechiens. Trotzdem hat er für sein Team einen enormen Wert. Und der geht über Tore hinaus.

Trotz seiner Rückennummer ist er überall auf dem Platz zu finden. Denn die Neun ist normalerweise für Stürmer reserviert. Mal stopft Tomas Holes (sprich: „Tomaasch Holesch“) jedoch Löcher im defensiven Mittelfeld, zieht dann einen Sprint an der Seitenlinie an, um am Ende die entscheidende Vorlage zu einem Torschuss zu geben. All das tat der 28-Jährige auch beim Spiel gegen die favorisierten Niederländer, denn da nahm er nicht nur Georginio Wijnaldum aus dem Spiel, sondern krönte seine Leistung noch mit einem Tor.

Tschechiens Tomas Holes trifft, spielt bei der Fußball-EM 2021 jedoch unterm Radar

Dieses brachte die Tschechen auf die Siegerstraße, erstmals seit 2004 stehen sie wieder im Viertelfinale. Damals haben sie übrigens auch die Niederländer ausgeschaltet, in einem Spiel auf Weltklasseniveau hieß es damals 3:2. Die damaligen Helden: Milan Baros, Pavel Nedved, Petr Cech. Deren Erben um Holes und Patrik Schick sind nun drauf und dran, wieder weit zu kommen. Holes dürfte bei diesem Unterfangen, das am Samstag gegen Dänemark fortgesetzt wird, eine große Rolle zuteil werden. Denn sein Willen scheint unbegrenzt in diesen Tagen, selbst als er von Krämpfen geplagt wurde, erlief der Sechser den Ball, um ihn Schick zu seinem 2:0-Treffer zu servieren.

Tschechiens Tomas Holes spielt nicht nur bei der Fußball-EM 2021 groß auf

Auch während der Saison hatte Holes seine Treffsicherheit unter Beweis gestellt, in der tschechischen Liga kommt er auf acht Tore. In der Europa League spielte er mit Slavia Prag gegen den FC Arsenal, sicherte seinem Verein so ein 1:1 im Viertelfinale. Dort soll für die Tschechen aber noch nicht Schluss sein, 2004 endete die Reise erst im Halbfinale. Die Chance darauf wächst mit jedem Mal, dass Holesch sich vorn mit einschaltet. Dann wird er auch seiner Rückennummer gerecht.

