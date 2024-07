Ex-FCA-Spieler Tobias Werner kehrt zum VfB zurück

Tobias Werner und der FC Augsburg - diese Kombination schien lange in Stein gemeißelt zu sein. Acht Jahre lang, von 2008 bis 2016, ging der Flügelspieler für den FCA auf Torejagd. Das machte er gar nicht mal so schlecht. In 208 Pflichtspielen für Augsburg gelangen ihm 38 Tore und ebenso viele Vorlagen. Werner kam in der zweiten Liga zum Klub - und machte alles mit, vom Bundesliga-Aufstieg bis zum Europacup. Nun hat der 38-Jährige einen neuen Job - aber nicht bei FCA.

Werner wird beim VfB Stuttgart die neu geschaffene Position des Übergangsmanagers im Vorstandsressort Sport übernehmen, wie der Vizemeister der vergangenen Saison bekannt gab. Dabei soll er junge Talente auf ihrem Weg nach oben unterstützen, wie VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth in einer Mitteilung der Stuttgarter sagte: „Wir wollen an der Schnittstelle zwischen NLZ und Lizenzbereich sportlich und wirtschaftlich effizienter werden. (...) Tobias Werner hat als Spieler und als Funktionär wichtige Erfahrungen gesammelt, die er nun in dieser Funktion einbringen wird. Wir freuen uns über seine Rückkehr zum VfB.“

Seine Karriere beendete FCA-Legende Tobias Werner beim VfB Stuttgart

Rückkehr zum VfB? Stimmt, da war doch was. Zum Ende seiner Karriere hin wechselte Werner zum damaligen Zweitligisten aus Stuttgart. Richtig glücklich wurde Werner beim VfB nicht, absolvierte nur sieben Spiele für die erste Mannschaft und wurde zwischenzeitlich nach Nürnberg ausgeliehen, bevor er 2019 seine Karriere beendete und kurzzeitig zum FC Augsburg zurückkehrte.

Als Mitarbeiter der Geschäftsstelle hielt es Werner aber nur ein Jahr beim FCA, bis er bei einem anderen Ex-Verein anheuerte: Von 2020 an war er eineinhalb Jahre lang Sportdirektor bei Carl Zeiss Jena, bevor er im Dezember 2022 als Geschäftsführer Sport bei Jahn Regensburg unterschrieb. Speziell dieses Kapitel geriet aber zu einer kurzen Episode: Nach nur einem halben Jahr war die Zusammenarbeit wieder beendet, beim Abstieg aus der zweiten Liga war Werner schon nicht mehr in Amt und Würden beim Jahn.

Tobias Werner freut sich auf die neue Aufgabe beim VfB Stuttgart

Nun also Stuttgart. Vorteil für Werner, dessen Familie in Augsburg lebt: Der Weg nach Hause ist nicht allzu weit - und das dürfte Augsburg für Werner und dessen Familie auch bleiben. Schon seinen Abschied als Spieler hatte Werner unter Tränen verkündet, die Fans des FCA feierten Spieler zu aktiven Zeiten stets als "Fußball-Gott". Werner freut sich nun auf seinen neuen Job beim VfB: „Wir wollen die Einzelentwicklungen unserer Toptalente im Übergangsbereich noch stärker in den Fokus nehmen und das durchgehend und nicht nur anlässlich von Transferperioden.“ Das sei „eine spannende Aufgabe, auf die ich mich unglaublich freue.“