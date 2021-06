Fußball-EM

18:24 Uhr

Die Fans sind zurück: Wie Zuschauer das erste EM-Spiel erlebten

Fußball endlich wieder mit Fans: 14.000 Menschen sahen sich in der Münchner Arena das Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich an.

Plus Zwei Augenzeugen sagen, wie sie das erste Turnierspiel der deutschen Elf erlebt haben. Markus Söder will ein ernstes Wort mit der Uefa reden.

Von Florian Eisele

Fußball ohne Zuschauer – das ist nach Ansicht vieler aktiver Fans schlicht nichts. Laut dem englischen Soziologen Rogan Taylor gilt: "Fußball ohne Fans ist wie ein Kick im Park, nur die Spieler sind besser." Auch ohne eine dieser beiden extremen Sichtweisen einzunehmen gibt es vieles, was ein Fußballspiel mit Fans so viel besser macht als einen Kick vor leeren Rängen. Dies zeigte auch das erste EM-Spiel der deutschen Mannschaft in München, zu dem 14.000 Zuschauer zugelassen waren: Endlich gab es wieder Sprechchöre, wehende Fahnen und Emotionen des Publikums.

