Fußball-EM

12:19 Uhr

Superstar Cristiano Ronaldo schleift am eigenen Denkmal

Läuft er oder schwebt er? Cristiano Ronaldo hat es für Portugal in 176 Länderspielen auf 106 Tore gebracht. Nur noch drei Treffer fehlen ihm zum „Weltrekord“ des Iraners Ali Daei.

Plus Cristiano Ronaldo ist bei seiner fünften Europameisterschaft von einer Geltungssucht beseelt, die auch Deutschland noch gefährlich werden kann.

Von Frank Hellmann

Gleich hinter dem Illovszky-Rudolf-Stadion in Budapest steht eine Statue vom Namensgeber für die Spielstätte des ungarischen Traditionsvereins Vasas Budapest. Nun war Rudolf Illovszky keine Koryphäe des Weltfußballs, gewiss nicht, drei Länderspiele für Ungarn nur, aber die Verdienste als langjähriger Spieler und Manager haben gereicht, dem 2008 verstorbenen Mann ein Denkmal zu widmen, an dem die portugiesischen Nationalspieler leider nie vorbeikommen. Sie betreten ihr sehr feines Trainingsstadion in einem nicht sonderlich schönen Bezirk der ungarischen Hauptstadt ausschließlich über den weiträumig abgesperrten Haupteingang.

