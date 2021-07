Trotz bitterem Fehler: Starke EM-Leistung von Kasper Schmeichel

Im EM-Halbfinale gegen England hielt Kasper Schmeichel fast jeden Ball und hielt die Dänen lange im Spiel. Dann entscheidet ein kleiner Fehler über den Finaleinzug.

„War er jemals zuhause?“, fragte Dänemarks Torwart Kasper Schmeichel neckisch auf die Frage eines englischen Reporters vor dem Halbfinale, ob seine Mannschaft das Gerede der Engländer um das berühmte Lied „Football’s coming home“ beeinflusse, dass der Fußball nach Hause komme, wenn England den Titel holte.

Schmeichel spielte darauf an, dass England noch nie Europameister wurde. Er stellte diese Gegenfrage mit dem gesunden Selbstbewusstsein eines Torhüters einer Mannschaft, die mit starken Auftritten und erfrischendem Angriffsfußball beeindruckt hatte, nachdem in er Gruppenphase schon alles vorbei schien.

Torwart Kasper Schmeichel war der beste Däne bei der Fußball-EM

Und Schmeichel bestätigte im Spiel gegen England seine gute Form. In der 38. Minute hielt er mit einem schnellen Reflex einen Schuss von Raheem Sterling, der gut sechs Meter vor dem Tor aus zentraler Position abzog. Anfang der zweiten Halbzeit sah er den Kopfball von Englands Harry Maguire erst spät und tauchte im richtigen Moment in die von ihm aus rechte untere Ecke ab. In der 94. Minute flog er wieder tief, diesmal nach rechts, um einen Flachschuss von Harry Kane abzuwehren. Das waren starke Paraden, auch wenn er keinen dieser Bälle festhalten konnte.

Das wurde ihm in der 104. Minute zum Verhängnis. Schmeichel parierte den schmeichelhaften Elfmeter von Kane mit einem Sprung nach links, obwohl er kurz zuvor noch von einem Laserpointer eines englischen Fans geblendet wurde. Doch er konnte den Ball nicht festhalten, er prallte nach vorne ab. Kane nutzte seine zweite Chance und rauschte heran. Schmeichel streckte sich noch mal nach rechts- vergeblich.

Er, der so stark gehalten hatte und die Dänen überhaupt erst in die Verlängerung brachte, hielt den entscheidenden Ball nicht fest. Für Schmeichel und die Dänen, die nach dem Vorfall um Cristian Eriksen auf einer Welle der Zuneigung und der Liebe durch das Turnier getragen wurden, sind raus. Und die Engländer ihrem Traum vom Pokal der erstmals nach Hause kommen könnte, ein Stück näher.

