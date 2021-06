Ex-Nationalspieler Sandro Wagner ist neuer Cheftrainer in Unterhaching

Vom Kommentatorenstuhl der EM auf die Trainerbank der Regionalliga: Die Spielvereinigung Unterhaching hat Sandro Wagner als neuen Cheftrainer verpflichtet.

Derzeit ist Sandro Wagner noch bei der Fußball-EM für das ZDF im Einsatz - in der kommenden Saison wird er der neue Trainer der SpVgg Unterhaching. Wagner soll helfen, die Mannschaft wieder in der 3. Liga zu bringen, aus der sie in der vergangenen Saison absgestiegen war. Der 33-jährige Ex-Nationalspieler hatte im vergangenen März zunächst die A-Junioren der Spielvereinigung übernommen und wird nun das Regionalliga-Team des ehemaligen Bundesligisten übernehmen.

Unterhachings Präsident Manfred Schwabl wird in der Stellungnahme des Clubs wie folgt zitiert: "Wir freuen uns sehr, dass wir Sandro als neuen Trainer unserer ersten Mannschaft vorstellen können." In seiner Zeit als U19-Trainer habe er in wenigen Monaten bewiesen, dass er eine enorme Qualität an der Seitenlinie besitzt und menschlich zum Verein passe. "Seine unumstrittene Erfahrung als Spieler, seine Führungsqualitäten und die sehr guten Gespräche mit Sandro, dessen Lebensmittelpunkt seit Jahren in Unterhaching liegt, haben uns überzeugt, dass er genau der Richtige für die Spielvereinigung ist", so Schwabl weiter.

Ex-Bayern-Stürmer Sandro Wagner. Foto: Matthias Balk/dpa

Sandro Wagner wurde mit dem FC Bayern Deutscher Meister

Wagner wurde beim FC Bayern München ausgebildet und spielte in der Folge für den MSV Duisburg, Werder Bremen, den 1. FC Kaiserslautern, Hertha BSC Berlin, Darmstadt 98 und die TSG 1899 Hoffenheim. 2018 kehrte er dann zu seinem Jugendverein Bayern München zurück. 2020 beendete er seine Karriere bei Tianjin Teda (China). Insgesamt kommt er auf 180 Bundesligaspiele (44 Tore). Für die deutsche Nationalmannschaft lief er acht Mal auf (fünf Tore).

Sandro Wagner freut sich auf die neue Aufgabe: "Ich hatte in den vergangenen Monaten viel Zeit, den Verein genauer kennenzulernen und fühle mich hier sehr wohl." Die Möglichkeit, jetzt direkt die erste Mannschaft als Trainer zu übernehmen, mache ihn stolz: "Ich bin sehr dankbar für das große Vertrauen der Vereinsführung. Ich kann es kaum erwarten, mit den Jungs ins Trainingslager nach Südtirol zu fahren und gemeinsam mit meinem Trainerteam loszulegen. Zunächst gilt mein voller Fokus jedoch dem U19-Relegations-Rückspiel am Sonntag in Schweinfurt, wo wir den Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga perfekt machen wollen."

Das Trainerteam werden Robert Lechleiter, Roman Tyce und Thomas Kasparetti ergänzen. Lechleiter und Tyce haben die Mannschaft bereits die letzten zwei Wochen durch die Vorbereitung geführt. (AZ)