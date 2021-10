Ist Eisern Union wirklich anders als die anderen?

Der FC Bayern trifft auf den Fußballklub, der von sich gerne behauptet, anders zu sein: Union Berlin. Ein Verein, der all das nicht sein will, was die Münchner verkörpern. Aber klappt das auch?

Am Samstag kommt der Westen in den Osten Berlins. Der Westen ist Bayern München und von diesem Westen will sich der Osten nicht kaufen lassen. Der Osten ist Union Berlin, der Fußballklub aus Köpenick. Dass er sich nicht kaufen lassen will, beschwört der Osten in der Vereinshymne. Eingesungen hat sie Nina Hagen. Wenn Nina vom Band schmettert: "Wer lässt sich nicht vom Westen kaufen?", singen die Fans besonders laut mit.

Doch der Osten hat ein Problem. Die wichtigste Regel im Fußball lautet, dass der bestimmt, der das Geld hat. Von diesem Geld hat der Westen mehr als der Osten. Wenn der Osten weiter mitspielen will, muss er also an Geld kommen. Genau das aber wiederum kollidiert mit der wichtigsten Regel von Union Berlin. Die nämlich lautet: "Fußball ist für die Fans da".

Die Unioner verstehen "Fans" romantisch und nicht geschäftlich. Sie wollen nicht nur als Konsumenten gemolken werden, oder zumindest nicht so stark wie die Fans anderer Klubs. Genau das ist der Spagat, an dem sich der Verein versucht, von dem stets als der andere gesprochen wird. Dieser andere hat sich aber einen Chef an die Spitze geholt, der diesen Spagat aushält. Union-Präsident Dirk Zingler führt eine erfolgreiche Logistikfirma für Baustoffe, die er nach der Wende aufbaute. Und Zingler ist fußballverrückt, kommt aus der Stadionkurve. Er ist Idealist, aber kein Fantast. Seine Armeezeit leistete er beim Stasi-Wachregiment „Feliks Dzierzynski“. Zum „Feliks“, wie es manchmal heißt, hatte er sich als 18-Jähriger für drei Jahre verpflichtet. Der Verband war benannt nach dem Gründer der sowjetischen Geheimpolizei Tscheka. Zingler, so kann er es glaubhaft versichern, hat keine Leute bespitzelt, sondern stand Wache vor dem Regierungskrankenhaus.

Die gebrochene Biographie von Dirk Zingler steht seinem Engagement bei Union Berlin nicht im Weg. Foto: Andreas Gora, dpa

Es ist eine gebrochene, ostdeutsche Biografie, die der Präsident hat. Doch es ist keine Verlierergeschichte. Er ist gut in der nicht mehr so neuen Gesellschaft angekommen, in Demokratie und Marktwirtschaft. Union hat etwas länger gebraucht als der Präsident, schrammte nach der Wende oft an der Pleite vorbei. Heute ist der Klub erstklassig und fremdelt mit der Bundesliga und ihrem Ziel, ein sauberes Produkt für die Massen zu sein.

Die Unioner haben ihrem Chef verziehen, dass er beim Stasi-Regiment war. Das ist nicht selbstverständlich, denn auch im Osten war Union der andere Verein. Dort gingen die hin, die nicht auf Linie waren oder nur so halb, soweit das in der DDR ging. Bei den älteren Fans gibt es bis heute einen tiefen Antikommunismus. Dass Ostige des Vereins macht aus, dass sie sich den Übertreibungen des Fußball-Kapitalismus mit seinen abstrusen Summen nicht einfach ergeben wollen.

Lesen Sie dazu auch

Union steht auf Platz 5 - das geht nicht, wenn man sich nicht anpasst

Früher bedrohten Partei und Staat das Anderssein, heute ist es die seelenlose Marktkonformität. Und vielleicht der eigene Erfolg. Seit zwei Jahren spielt Union in der ersten Liga, steht aktuell auf Platz 5 in der Tabelle und damit vor Stadtrivale Hertha BSC aus Charlottenburg. Das geht nicht ohne Millionen, Spieler mit dicken Autos und Spieler-Beratern. Es geht nicht ohne die Regeln des Westens.

Neben Zingler beschäftigt auch einen anderen Union-Präsidenten die Frage, ob der Verein nicht irgendwann beliebig sein könnte, wie Bayern, Dortmund oder Hannover. Der Vorsitzende des Fanklubs Prenzlauer-Allee-Fraktion schaut einem bei der Suche nach der Antwort aus seiner runden Brille einen Moment lang an. Andreas fummelt sich eine Kippe aus der Schachtel, die auf dem Tresen liegt und sagt dann laut: „Zingler kriegt den Spagat hin. Er will das Stadion erweitern, damit alle Unioner zu den Spielen gehen können.“ Wenige Minuten zuvor hat Union Waldhof Mannheim in einem Kampfspiel im DFB-Pokal niedergerungen. Auswärtssieg 3:1. Andreas rennt seit den 80er Jahren zu den Köpenickern, als Fußball noch so war, wie die Kneipe, in der er jetzt sitzt. Im Uluru wird geraucht, Wirt Rajk schleppt die Biere an die Tische, die Gäste ordern Schnäpse. Männer umarmen sich liebevoll, die einen haben talentiertere Friseure als die anderen, aber das spielt keine Rolle. Es wird berlinert, was in Prenzlauer Berg – dieser westdeutschen Bio-Enklave – selten geworden ist. Das Uluru ist eine Berliner Insel in Berlin.

Rajk ist Australien-Fan. Seine Kneipe hat er nach dem heiligen roten Berg benannt, der im Englischen Ayers Rock heißt. Das Uluru ist eine Mischung aus Australien-Sehnsucht mit Känguru-Schildern und Fußballkneipe mit an der Wand drapierten Fan-Schals. Sehnsucht nach fernem Land – auch das war ein ziemlich ostiges Gefühl.

Die Jahreskarte kostet nur 190 Euro

Andreas steckt sich noch eine an, während Rajk erzählt, dass er Karten für das Spiel gegen die Bayern hat. Das Thema Karten ist ein heikles. Und dabei geht es nicht ums Geld: Der Verein bemüht sich, die Preise für die Anhänger verkraftbar zu halten. Ab elf Euro ist die Stehplatzkarte zu haben, die Dauerkarte für einen Stehplatz kostet knapp 190 Euro pro Saison. Da die Alte Försterei ein klassisches Stadion ist, wird mehr gestanden als gesessen. Das Thema Karten ist heikel, weil es nie genügend gibt. Das Stadion fasst 22.000 Zuschauer, Union hat aber 39.000 Mitglieder. „Die wollen alle rein“, sagt Zingler.

Im Uluru wird geraucht und gedartet, geglotzt und getrunken. Es ist eine der beliebtesten Union-Kneipen. Foto: Christian Grimm

Konnten vor wenigen Jahren auch Unioner und Sympathisanten die Spiele sehen, die nicht Mitglied waren, ist das mittlerweile ausgeschlossen. Es reicht ja bei weitem nicht einmal für die Mitglieder. Die Vereinsspitze plant deshalb, die Plätze im Stadion beinahe zu verdoppeln. Doch der Berliner Senat tut sich schwer, die Genehmigung zu erteilen. Die Anbindung an die S-Bahn halten die Stadtoberen für nicht ausreichend, um die doppelte Kapazität zum Stadion und wieder wegzubekommen. Der Verein, der immer anders sein wollte, hat Wachstumsschmerzen. Er ist zu begehrt. Zingler könnte das zu Geld machen, wie es Borussia Dortmund getan hat, aber er will es nicht. Er hat das Ohr an den Leuten. Das Wort der FuMa – die Fan- und Mitgliederabteilung – hat Gewicht. Hört man ein bisschen in den Verein rein, dann darf man sich Union aber auch nicht als basisdemokratische Veranstaltung vorstellen. Die Fans akzeptieren, dass sie ihr Herz einem Profi-Verein geschenkt haben, der nicht wie eine Hobbymannschaft geführt werden kann.

Union könnte das Stadion komplett füllen - will aber nicht

Wegen Corona kann selbst das Stadion, das seinem Klub zu klein geworden ist, nicht voll ausgelastet werden. Zu 75 Prozent hat sich der Senat auf Basis der 3G-Regeln breitschlagen lassen. Würde sich der Verein dazu entschließen, nur Geimpfte und Getestete reinzulassen, könnte er das Stadion voll machen. Doch die Corona-Regeln spalten die Anhänger. 2G lehnt ein Teil der Fans ab, genauso wie der Präsident. Und deshalb bleibt es bei 3G ("alle oder keiner"), was wiederum viele benachteiligt, weil weniger zu den Heimspielen dürfen. Zingler hatte vor dem Verwaltungsgericht geklagt und wollte die Berliner 2G-Regeln zu Fall bringen, scheiterte aber. Zingler hat sich damit nicht nur Freunde gemacht.

Ähnlich ging es auch dem Wirt des Uluru. Als der 2G einführte, schmollte Andreas und blieb der Kneipe zwei Wochen fern. "Dann bin ich wiedergekommen." Auch er will natürlich zum Spiel gegen die Bayern, diesem Symbol für alles, was Union nicht sein will. Die verkörperte Macht von Geld, Arroganz und Dauermeister. Andreas hat erst drei oder vier Heimspiele verpasst – seit den 80ern, wie er versichert. Man glaubt es ihm und fragt sich direkt, wie das seine Frau mitmacht. Der Schlachtruf seines Vereins heißt "Eisern Union!". Eisen kann rosten, brüchig werden. Doch es gelingt ihnen in Köpenick, die Flecken wegzupolieren. Sie sind das Sandpapier des Profi-Fußballs, der nicht nach romantischen Regeln spielt.