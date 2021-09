Kickboxweltmeister und Problemlöser auf dem Fußballplatz

Güney Artak leitet Amateur-Fußballspiele, die als problematisch gelten. Der 32-Jährige hat eine natürliche Autorität: Er ist aktueller Kickboxweltmeister.

Der Amateurfußball im Großraum Augsburg machte zuletzt zweimal innerhalb kurzer Zeit mit unschönen Meldungen auf sich aufmerksam. In der B-Klasse musste Anfang September das Spiel zwischen der DJK Hochzoll und der SG Mesopotamien/Suryoye II abgebrochen werden. Am Wochenende ging es im Kreis Dillingen zwischen den Reserven aus Zusamaltheim und Roggden rund, auch hier wurde nicht zu Ende gespielt. Der Grund jeweils: Aus verbalen Auseinandersetzungen wurden handfeste Konflikte.

Nun sind die Amateurplätze in Augsburg noch weit davon entfernt, als Problemfelder zu gelten. Sollte sich das aber auswachsen, kann es für die Lösung des Konflikts nur einen Mann geben: Güney Artak, seines Zeichens amtierender Kickbox-Weltmeister im Superschwergewicht und im Nebenjob Schiedsrichter auf den Amateur-Plätzen der Kreisklasse Hannover. Die martialischen Beinamen Artaks: "Schlachter" oder "Biest".

Artak will die Problemspiele als Schiedsrichter leiten

Das mag dessen Aussehen – Muskelberge, ein wilder Bart, bei Bedarf ein böser Blick – geschuldet sein. Artak sagt von sich: "Ich sehe aus wie 40 Jahre Gefängnis." Allgemein gilt der 32-jährige Sohn türkischer Kurden mit deutschem Pass aber als höflicher Kerl. Und als einer, der sich nicht vor Verantwortung drückt: Gezielt fordert er die Leitung von Problemspielen an – und sorgt in Partien, in denen es sonst heiß hergeht, für Beruhigung. Der Sportschau erklärte er das in einem Videobeitrag mal wie folgt: "Dieses eine Prozent an Problemspielen – das möchte ich schon gerne haben. Denn bei mir funktioniert’s." Meistens genügt dem langjährigen Türsteher seine Präsenz und eine gewisse Menschenkenntnis, um für Ruhe zu sorgen.

Wenn sich nun Verbandsfunktionäre quer aus der Republik die Präsenz des kickboxenden Problemlösers wünschen, sei ihnen aber gesagt: Eigentlich hat der gute Mann keine Zeit. Neben seiner Funktion als Kickbox-Weltmeister leitet er in Hannover ein Shisha-Restaurant. Also bitte: Benehmen.

