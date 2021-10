TSG-Frauen starten erfolgreich in die Champions League

Die Fußballerinnen der TSG 1899 Hoffenheim sind mit einem lockeren Auftaktsieg in die neue Saison der Champions League gestartet.

Der Bundesligist setzte sich zum Auftakt der Gruppenphase mit 5:0 (1:0) gegen den dänischen Meister HB Köge durch.

Katharina Naschenweng (18. Minute), Nicole Billa (47.), Luana Bühler (61.) und Tine Lea De Caigny (63./90.+3) erzielten die TSG-Treffer in Sinsheim vor den Augen von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Ihr zweites Gruppenspiel in der Königsklasse bestreitet die Mannschaft von Trainer Gabor Gallai am 14. Oktober beim englischen Club Arsenal WFC.

