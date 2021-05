Löwen-Stürmer Sascha Mölders wird DAZN-Experte

Mit dem TSV 1860 München ist Sascha Mölders gerade dabei, in die 2. Liga aufzusteigen - nun wird der Ex-FCA-Stürmer TV-Experte bei DAZN.

Sascha Mölders befindet sich in der Form seines Lebens: Mit 21 Toren führt der 36-Jährige die Torjägerliste der 3. Liga an. Mit seinem TSV 1860 München ist er drauf und dran, die Rückkehr in die 2. Liga perfekt zu machen. Nun strebt der ehemalige FCA-Stürmer offenbar eine neue Karriere an: Wie der Streaming-Dienst DAZN bekanntgab, wird Mölders am Sonntag seine Premiere als TV-Experte feiern.

Mölders wird am Sonntag, 9. Mai, das Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem SC Freiburg (live ab 13:15 Uhr auf DAZN) als Experte begleiten. Zusammen mit Moderator Tobi Wahnschaffe und Kommentator Jan Platte wird der Löwe seine Erkenntnisse den Zuschauern vermitteln.

Gegen Freiburg erzielte Mölders die ersten Bundesliga-Tore des FC Augsburg

An den SC Freiburg dürfte Mölders noch gute Erinnerungen haben: Bei der Bundesliga-Premiere des FC Augsburg im August 2011 erzielte der damals frisch zum FC Augsburg gewechselte Sascha Mölders beim 2:2 gegen Freiburg beide Tore für den FCA und kürte sich damit nicht nur zum ersten Bundesliga-Torschützen der Augsburger, sondern auch zum ersten Doppelpacker des Klubs. Ganz nebenbei gelang dem FC Augsburg damit auch der erste Punkt in der Eliteliga.

Mölders verkauft seit kurzem T-Shirts mit der "Wampe von Giesing"

Mölders versucht sich im Herbst seiner Karriere aber nicht nur als TV-Experte, sondern hat seit kurzem auch eine eigene Fan-Kollektion. Unter dem Label "Die Wampe von Giesing" - eine Anspielung auf eine eher unglückliches Foto aus dem Spiel gegen SC Verl, das den Waschbärbauch des Stürmers zeigt - verkauft Mölders nun T-Shirts, Tassen und Hoodies.

Die TV-Karriere von Mölders ist vorerst offenbar nur auf ein Spiel angelegt - wenn der 36-Jährige sich aber ähnlich sympathisch und authentisch wie sonst auch präsentiert, könnte darin aber durchaus Potential für mehr stecken. Erst kürzlich half Mölders Gastronomen in seinem Wohnort Mering (Kreis Aichach-Friedberg), die durch die Corona-Pandemie in finanzielle Schieflage geraten waren.

