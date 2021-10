Fußball

18:16 Uhr

Nach Hillsborough-Desaster: 2022 erhält die Premier League wieder Sitzplätze

Fred (links) von Manchester United jubelte am ersten Spieltag nach seinem Treffer zum 5:1 gegen Leeds United vor den Fans, die es nicht mehr auf den Sitzen hielt.

Plus Auf der Insel darf man nicht im Stadion stehen. Anlass dafür war die Katastrophe im Hillsborough-Stadion vor fast 30 Jahren. Doch ab 2022 ist es wieder erlaubt – versuchsweise.

Von Susanne Ebner

Es ist ein milder Herbstabend im Zentrum Londons. Fans strömen in Trikots bekleidet zu Hunderten die Straße entlang. Sie sind unterwegs zu einem Fußballspiel im Emirates Stadion. Auf die Frage, was sie davon halten, dass man nun bald wieder in manchen Stadien im Land werde stehen können, reagiert eine Gruppe junger Fans überrascht: „Das ist doch eigentlich seit den 90er Jahren verboten“, kommentiert ein Mann, „seit dem Hillsborough Disaster“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen