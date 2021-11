Nach Remis gegen FCA: Hertha trennt sich von Pal Dardai

Das 1:1 gegen den FC Augsburg war das letzte Spiel von Pal Dardai als Trainer von Hertha BSC. Der Nachfolger des Ungarn steht bereits fest: Tayfun Korkut.

Pal Dardai ist nicht mehr Cheftrainer von Hertha BSC. Wie der Berliner Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, wird der 45 Jahre alte Ungar mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Bis zum Saisonende übernimmt Tayfun Korkut. Dardais letztes Spiel als Cheftrainer der Hauptstädter war demnach das 1:1 gegen den FC Augsburg. In der Partie hatte Michael Gregoritsch in der 97. Minute den Ausgleich erzielt. Damit ist der FCA einmal mehr der "Trainer-Killer".

Mehr dazu in Kürze

Lesen Sie dazu auch