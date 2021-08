Fußball

11:45 Uhr

Nationalelf: Warum Reus und Gündogan die Unvollendeten sind

Plus Marco Reus und Ilkay Gündogan teilen ein ähnliches Schicksal. Mit dem Nationalteam fehlt ihnen noch der große Erfolg, beide haben an Rücktritt gedacht. Worauf sie nun hoffen.

Von Marco Scheinhof

Bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sind die Erwartungen zuletzt immer geringer geworden. Zwei Mal frühzeitig bei Turnieren ausgeschieden, unter Joachim Löw keine Entwicklung mehr genommen, was zum Rücktritt des Bundestrainers führte. Der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) hofft nun mit seinem Aushängeschild auf einen Neustart. Und zu einem solchen gehören Veränderungen. Die mögen manchmal klein sein und banal wirken, was aber rund um die Nationalmannschaft passiert, wird breitenwirksam wahrgenommen. So mag es nur eine Petitesse sein, dass die Mannschaft am Mittwoch den Bus nehmen wird, um von Stuttgart nach St. Gallen zu fahren, wo am Donnerstagabend (20.45 Uhr/RTL) das WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein stattfindet. Wer aber für solch kurze Strecken schon mal das Flugzeug genommen hat, scheint sich nun auf dem Weg allgemeiner Besserung zu befinden. Zumindest scheinen nun die Alltagsprobleme dieser Welt, wie etwa der Klimawandel, auch bei den Fußballern registriert zu werden.

