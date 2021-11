Polnischer Nationalspieler: Wie aus Matty Cash beinahe Matthias Bargheld wurde

Matty Cash spielt in der englischen Premier League für Aston Villa - und ist seit kurzem polnischer Nationalspieler. Eine Namensänderung kann da nicht schaden.

Die wichtigste Erkenntnis kam für den polnischen Neu-Nationalspieler Matty Cash bei der Ankunft im Team-Hotel der Nationalmannschaft. Ein Video-Team des Verbandes filmte die ersten Schritte des 24-Jährigen im Kreis seiner neuen Kollegen für die Social-Media-Kanäle und räumte gleich mal mit einem Missverständnis auf: "Dzien dobry" heißt nicht "Guten Abend". Sondern eben "Guten Morgen".

Bislang, das gab Cash zu, habe er das nämlich immer falsch verwendet. Auf die Nachfrage des Kameramannes, ob er schon einmal in Polen gewesen sei, antwortete Cash mit einem Lächeln und einem klaren: Nein.

Die polnische Hymne lernte Cash durch Youtube-Videos

Dennoch war Cash Teil der Mannschaft, die am Freitagabend gegen Andorra mit 4:1 gewann und wird wohl auch spielen, wenn die Auswahl am Montagabend gegen Ungarn antritt. Das Wichtigste bekam er vorher vom polnischen Teammanager Jakob Kwiatkowski nahegebracht: Die Hymne sollte sitzen. "Du musst sie nicht perfekt wiedergeben, aber die Leute müssen sehen, dass du mit Leidenschaft dabei bist und ein bisschen die Lippen bewegst." Am Ende hat‘s geklappt – dank des Studiums von Youtube-Videos. Die Verbindung Cashs zu Polen rührt übrigens von den polnischen Großeltern mütterlicherseits her.

Nun scheint es leicht, aus deutscher Sicht gönnerhaft über diesen Fall zu schmunzeln. Es sei aber auch daran erinnert, dass es noch nicht so lange her ist, dass mit Paulo Rink ein Brasilianer für die deutsche Nationalmannschaft auflief, der außer einem deutschen Urgroßvater und einer damaligen Anstellung für Bayer Leverkusen auch nicht üppig viel alemão-Background hatte.

Was Cash und Rink eint, ist jedoch der Umstand, dass die Konkurrenzsituation in der aufnehmenden Nationalmannschaft nicht gerade üppig ist. Cash etwa, der bei Aston Villa spielt, wurde aus dem Stand heraus zum fünftwertvollsten polnischen Nationalspieler, wenn es um den Marktwert geht.

Wie aus Matty Cash (beinahe) Matthias Bargeld wurde

Eine Begebenheit, die sich in Cashs erster Heimat England ihren Weg an die Öffentlichkeit bahnte, ist hingegen nur ein Jokus des Senders TVP gewesen. Demnach habe Matthew "Matty" Cash seinen Namen nach Erhalt der polnischen Staatsangehörigkeit geändert und heiße nun "Mateusz Gotówka". Das wiederum wäre die Entsprechung seines englischen Namens – auf deutsch würde er entsprechend "Matthias Bargeld" heißen. Englische Zeitungen nahmen die Geschichte erwartungsgemäß freudig auf – am Ende war das Ganze dann aber doch nur ein Zart. Das ist Polnisch und bedeutet "Scherz".