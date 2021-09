Rassistische Beleidigung im Totopokal-Spiel des TSV Rain

Plus Beim Spiel des TSV Rain in Aubstadt hat ein Zuschauer einen Spieler rassistisch beleidigt. Aubstadt hat den Mann aus dem Stadion gewiesen, Konsequenzen dürften dennoch folgen.

Im Totopokal-Achtelfinale zwischen dem TSV Aubstadt und dem TSV Rain hat ein Anhänger der Heimmannschaft den Rainer Blerand Kurtishaj rassistisch beleidigt. Der Bayerische Fußballverband hat den Vorfall auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt. Fortgesetzt wurde das Spiel erst, nachdem Schiedsrichter Steffen Ehwald Rücksprache mit Kurtishaj gehalten gehalten hatte. Der Zuschauer musste das Stadion verlassen.