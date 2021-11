Fußball

vor 48 Min.

So viel kostet der Stadionbesuch in der Bundesliga

Fans der TSG Hoffenheim feuern ihre Mannschaft an. Obwohl in Hoffenheim die Eintrittskartenverhältnismäßig günstig sind, spielt die Mannschaft selten in einem ausverkauften Stadion.

Plus Anders als vor Corona spielen einige Klubs nur noch selten vor ausverkauftem Haus. Das könnte daran liegen, dass sich manche Fans die Karten nicht mehr leisten können – oder wollen.

Von Oliver Wolff

Nach der Länderspielpause rollt wieder der Ball in der Fußball-Bundesliga – mancherorts sogar ohne eingeschränkte Kartenkontingente. Beim FC Augsburg etwa gilt die 2G-Regel und Maskenpflicht am Platz. Obwohl die Fans – möglicherweise letztmals für einige Zeit – in Scharen ins Stadion dürfen, haben die Klubs Probleme, ihre Eintrittskarten zu verkaufen. Zum Beispiel kamen in Wolfsburg zu manchen Spielen zuletzt nur etwa 12.000 von 18.000 erlaubten Zuschauern, sogar nur rund 8000 Zuschauer statt 15.000 waren es in Hoffenheim. Nur selten sind Spiele in der Bundesliga ausverkauft. Woran liegt das?

