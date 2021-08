Fußball

11:22 Uhr

Tausende Fans in den Stadien – aber wie lange?

Plus Wenn die Bundesliga am Wochenende beginnt, dürfen die Klubs ihre Arenen mit reichlich Anhang füllen. Doch mit Blick auf die Corona-Lage befürchten Verantwortliche ein kurzes Vergnügen.

Von Johannes Graf

Dazu bedarf es keiner hellseherischen Fähigkeiten. Dieses Thema wird in den kommenden Wochen rauf- und runterdiskutiert werden. Weil es doch um soviel mehr als nur den Fußball geht. Das Gezanke um Rechte für Geimpfte hat den Sport erreicht. Am Wochenende beginnt die Bundesliga, tausende Zuschauerinnen und Zuschauer strömen in die Stadien, um das Treiben auf dem Rasen zu verfolgen. Doch wie viele dürfen unter welchen Voraussetzungen in die Arenen? Die EM und deren Bilder von vollen Rängen schürten Hoffnungen der Klubs, sie könnten zum Vor-Corona-Modus zurückkehren. Doch weit gefehlt. Steigende Inzidenzen sorgen für Unsicherheit, womöglich steht eine weitere „Corona-Saison“ bevor.

