WM 2022: So sehen Sie Deutschland live in TV und Stream.

Die Fußball-WM 2022 in Katar rückt näher und die Fans fragen sich: Kann ich die Spiele von Deutschland live im Fernsehen und Stream sehen? Wir erklären die Übertragungsrechte und nennen TV-Termine, Datum und Uhrzeit.

Im Winter 2022 steigt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Schon jetzt fiebern die Fans dem Mega-Ereignis entgegen und fragen sich, wo und wann man die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live in TV, Fernsehen und Stream sehen kann. Kommen die Spiele von Deutschland im Free-TV und Gratis-Stream in ARD oder ZDF oder nur im Pay-TV, etwa bei Magenta TV, Sky oder DAZN? Wir geben Antwort und verraten zudem die Senderechte bzw. Übertragungsrechte sowie Termine, Uhrzeit und Datum.

WM 2022: TV-Übertragungsrechte der Fußball-WM

48 Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar werden bei ARD und ZDF live in TV und Stream übertragen - und das gratis im Free-TV bzw. im kostenlosen Stream. Zu den 48 Partien zählen neben allen Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft auch das Eröffnungsspiel, die Halbfinal-Partien und das Finale der WM 2022. Alle 64 Spiele der WM 2022 sieht man nur bei Magenta TV live in TV und Stream. 16 Spiele der Fußball-WM 2022 werden ausschließlich bei der Telekom zu sehen sein. Dabei geht es um WM-Partien im Achtel- und Viertelfinale sowie um das Spiel um Platz 3, vorausgesetzt, dass Deutschland daran nicht teilnimmt. Dann wären wieder ARD und ZDF live im Free-TV am Start. Sky und DAZN sowie Sport1 oder Eurosport zeigen nach aktuellem Stand keine Spiele der Fußball-WM 2022 live in TV oder Stream.

WM 2022: So sehen Sie die Spiele von Deutschland live im Fernsehen und Stream

Da aktuell noch nicht der Spielplan, das Datum und die Uhrzeit der einzelnen Partien der WM 2022 bekannt sind, ist auch noch nicht klar, wann Deutschland spielt und wann die Partien der deutschen Nationalmannschaft live in TV und Stream zu sehen sein werden. Klar ist aber, dass Deutschland bei der WM 2022 live im Free-TV und Gratis-Stream zu sehen wird, da die ARD und das ZDF alle Partien mit deutscher Beteiligung live zeigen.

ARD oder ZDF? Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft mit den Live-Infos

Folgt, sobald der Spielplan bekannt ist.

