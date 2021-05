Spielplan zur Fußball-WM 2022: Das sind die Termine

Fußball-WM 2022: Im Al-Bayt-Stadion wird am Montag, den 21. November 2022 um 11 Uhr MEZ das Eröffnungsspiel für die Fußball-WM 2022 ausgetragen. Wie der exakte Spielplan für die deutsche Nationalmannschaft und die Termine der Gruppenspiele konkret aussehen sowie alles zur Auslosung am 7.12., erfahren Sie hier.

Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Mit dem Eröffnungsspiel vor geplanten 60.000 Zuschauern startet die Weltmeisterschaft im Fußball im Gastgeberland Katar. Alle Infos zu den Spielterminen, zum Spielplan und den Anstoßzeiten der Gruppenspiele, der letzten Runde und den Spielen der K.o.-Phase finden Sie hier.

Insgesamt kämpfen 32 Mannschaften in Katar um den Weltmeistertitel – in 8 Spielstätten werden die Mannschaften 64 WM-Spiele austragen.

Fußball-WM 2022 in Katar: Termine & Rahmenterminkalender

Vom 21. November bis zum 18. Dezember wird die WM 2022 im Wüstenstaat Katar ausgetragen. Das kürzeste WM-Turnier seit 1978 ist von den Veranstaltern bewusst in den Winter datiert worden, da sommerliche Temperaturen von bis zu 50° keine optimalen Rahmenbedingungen für ein hochrangiges Turnier gewesen wären. Um 13 Uhr Ortszeit (11 Uhr MEZ) eröffnet der Gastgeber das Turnier am 21. November im Al-Bayt-Stadion vor 60.000 Zuschauern. Das Finale wiederum wird am 18. Dezember um 18 Uhr Ortszeit (16 Uhr MEZ) im Lusail-Stadion vor 80.000 Fans ausgetragen.

Rahmenterminkalender & Spielplan der WM-Qualifikation: Termine & Datum

Die Qualifikationsspiele der Fußball-Weltmeisterschaft starten im März 2021 und gehen bis in den März 2022. 55 Mannschaften des Europäischen Fußballverbandes treten in den Gruppenspielen in Hin- und Rückspielen und in den Playoffs ab März 2022 an.

Termine der Gruppenphase WM-Qualifikation: März 2021 bis November 2021

Insgesamt ist die Gruppenphase der WM für 12 Tage angesetzt, vier Spiele finden pro Tag statt. Da die Wege innerhalb der Spielstätten kurz und keine Flüge notwendig sind, bleibt den Spielern zwischen den Spielen genug Regenerationszeit – die Fans wiederum erhalten an den Spieltagen ein straffes und spannendes Programm. Die konkrete Anstoßzeit und das jeweilige Stadion werden im März 2021 bekannt gegeben. Wir informieren Sie an dieser Stelle.

1. Spieltag: 25.-27. März 2021

2. Spieltag: 28.-30. März 2021

3. Spieltag: 4.-5. Juni 2021

4. Spieltag: 7.-8. Juni 2021

5. Spieltag: 2.-4. September 2021

6. Spieltag: 5.-7. September 2021

7. Spieltag: 7.-9. Oktober 2021

8. Spieltag: 10.-12. Oktober 2021

9. Spieltag: 11.-13. November 2021

10. Spieltag: 14.-16. November 2021

Playoffs WM-Quali für Fußball-WM in Katar: März 2022

24. März 2022

25. März 2022

28. März 2022

29. März 2022

Auslosung der Vorrunde der Fußball-WM: live in TV & Stream auf ARD

Die Auslosung der Vorrunde fand am 7. Dezember 2020 um 18 Uhr in Zürich statt. Die spanische Journalistin Cristina Gullon moderierte die Auslosung der Vorrunde gemeinsam mit Jaime Yarza, geschäftsführendem FIFA-Wettbewerbsdirektor und den Spielern Daniele de Rossi sowie Rafael Van der Vaart. Deutschland war für die Auslosung in Topf 1 gesetzt und entgeht damit den großen Nationen wie Frankreich, Spanien, Portugal oder England in der Qualifikation.

Die Lostöpfe für die Auslosung sehen wie folgt aus:

Topf 1: Belgien , Frankreich , England , Portugal , Spanien , Italien , Kroatien , Dänemark , Deutschland , Niederlande

, , , , , , , , , Topf 2: Schweiz , Wales, Polen, Schweden, Österreich , Ukraine , Serbien , Türkei , Slowakei und Rumänien

, Wales, Polen, Schweden, , , , , und Topf 3: Russland , Ungarn , Republik Irland , Tschechische Republik , Norwegen , Nordirland , Island , Schottland , Griechenland und Finnland

, , Republik , , , , , , und Topf 4: Bosnien und Herzegowina , Slowenien , Montenegro , Nordmazedonien , Albanien , Bulgarien , Israel, Belarus , Georgien und Luxemburg

, , , , , , Israel, , und Topf 5: Armenien , Zypern , Färöer, Aserbaidschan , Estland , Kosovo , Kasachstan , Litauen , Lettland und Andorra

, , Färöer, , , , , , und Topf 6: Malta , Moldawien , Liechtenstein , Gibraltar und San Marino

Die Auslosung in Zürich ergab: Deutschland trifft in der Qualifikation auf folgende Mannschaften in Gruppe J: Rumänien, Island, Armenien, Liechtenstein und Nordmazedonien. "Insgesamt sehr interessant diese Gruppe. Es ist klar, dass wir in dieser Gruppe als die großen Favoriten ins Rennen gehen. Und es ist natürlich auch unser Anspruch, dass wir die Gruppe gewinnen", so Bundestrainer Joachim Löw zur deutschen WM-Qualifikationsgruppe J in einer Videomessage des offiziellen Twitter-Accounts des DFB.

Fußball-WM und Corona

Alle Neuigkeiten den internationalen Kalender der WM betreffend, finden Sie in den Pressemitteilungen der FIFA.com.

Weltmeisterschaft 2022: Tickets & Karten

Der Verkauf von Hospitality-Paketen für die Fußball-Weltmeisterschaft soll voraussichtlich Ende 2020/Anfang 2021 starten. Informationen zum Kartenverkauf für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 finden Sie hier.

