Übertragung: WM-Quali 2022 von Deutschland im TV und Live-Stream

Die Qualifikation für die Fußball-WM 22 hat im März 2021 begonnen.

Fußball WM-Qualifikation 2022: Deutschland will sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Ob die Spiele live im Free-TV übertragen werden oder ob diese im Live-Stream zu sehen sind, das erfahren Sie hier.

WM-Qualifikation 2022: Heute live im Fernsehen und Stream – ARD/ZDF oder RTL?

Die Spiele in der Qualifikation zur Fußball-WM 2022 in Katar werden live im kostenfreien Fernsehen übertragen. Der Privatsender RTL hat sich die Rechte für alle WM-Qualifikationsspiele gesichert und überträgt live und exklusiv im Free-TV. Auch in Österreich oder der Schweiz können Fans die Partien der deutschen Nationalelf mitverfolgen – allerdings kostenpflichtig. Der Streaming-Dienst-Anbieter DAZN sendet alle Spiele per Live-Stream.

WM-Quali Fußball: Nationalelf im Free-TV bei RTL

Die Spiele der deutschen Mannschaft in der Qualifikation sind alle im Free-TV auf RTL zu sehen. In Österreich und der Schweiz stehen Fans die Partien der Nationalelf auch im Live-Stream über den Streaming-Dienst-Anbieter DAZN zur Verfügung.

Die Termine und Uhrzeiten in der WM-Qualifikation 2022 sind wie folgt:

Datum Partie Uhrzeit Übertragung 25. März 2021 Deutschland - Island 20.45 Uhr RTL 28. März 2021 Rumänien - Deutschland 20.45 Uhr RTL 31. März 2021 Deutschland - Nordmazedonien 20.45 Uhr RTL 02. September 2021 Liechtenstein - Deutschland 20.45 Uhr RTL 05. September 2021 Deutschland - Armenien 20.45 Uhr RTL 8. September 2021 Island - Deutschland 20.45 Uhr RTL 8. Oktober 2021 Deutschland - Rumänien 20.45 Uhr RTL 11. Oktober 2021 Nordmazedonien - Deutschland 20.45 Uhr RTL 11. November 2021 Deutschland - Liechtenstein 20.45 Uhr RTL 14. November 2021 Armenien - Deutschland 20.45 Uhr RTL

Fußball-WM 2022 in Katar: Gegner in der Qualifikation

Deutschland trifft in der Gruppe J auf Rumänien, Nordmazedonien, Island, Armenien und Liechtenstein. Es werden jeweils Hin- und Rückspiel in der Qualifikation ausgespielt. Die deutsche Nationalmannschaft entgeht in dieser Gruppe den schweren Gegnern und ehemaligen Weltmeistern wie Frankreich, England oder Spanien. Ein Ticket für die WM zieht jeweils der Gruppenerste, die Gruppenzweiten bestreiten die Playoffs um weitere drei WM-Tickets gemeinsam mit den qualifizierten Gruppensiegern aus der Nations League.

