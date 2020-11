vor 1 Min.

Fußball-Weltstar Diego Maradona ist tot

Nach Informationen argentinischer Medien ist der frühere Fußball-Weltstar Diego Maradona gestorben.

Er war einer der größten Stars des Weltfußballs: Der argentinische Fußballer Diego Maradona ist tot. Er starb im Alter von 60 Jahren, wie der argentinische Fußballverband AFA am Mittwoch mitteilte. "Der argentinische Fußballverband und sein Präsident Claudio Tapia spüren tiefen Schmerz über den Tod unserer Legende, Diego Armando Maradona. Du wirst immer in unseren Herzen sein", twitterte der Verband. Die argentinische Regierung ordnete eine dreitägige Staatstrauer an.

Diego Maradona ist tot: Argentiniens Fußball-Weltstar erlag offenbar Herzstillstand

Die argentinische Zeitung Clarín hatte gemeldet, dass Diego Maradona in seinem Haus in Tigre an einem Herzinfarkt gestorben sein soll. Ersthelfer und Sanitäter konnten ihn nicht wiederbeleben.

Bereits an seinem 60. Geburtstag am 30. Oktober hatte er einen angeschlagenen Eindruck gemacht. Anfang November war Diego Maradona in ein Krankenhaus eingeliefert worden, weil er sich unwohl gefühlt haben soll. Bei einer Operation wurde ein Blutgerinnsel in seinem Gehirn gefunden, das ihm entfernt wurde.

42 Bilder Diese Prominenten sind 2020 gestorben Bild: Gustavo Ortiz/dpa

Nach dem Eingriff war er aus der Klinik entlassen worden. Doch nur zwei Wochen später starb der Fußballstar Maradona nun.

Argentiniens Fußball-Held hat immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. 2000 diagnostizierten Ärzte ein Herzleiden, verursacht durch Kokainkonsum. Es folgten unter anderem Entziehungskuren und eine Magenverkleinerung.

Einer der Besten aller Zeiten: Diego Maradona wurde in Argentinien geliebt

Maradona galt als einer der besten Fußballer aller Zeiten. Er wuchs am Rande von Buenos Aires in ärmlichen Verhältnissen auf und wurde schon in jungen Jahren vom Erstligisten Argentinos Juniors entdeckt. Bereits mit 15 Jahren gab er sein Debüt in der Ersten Liga, mit 16 Jahren spielte er erstmals für die argentinische Nationalmannschaft und mit 19 Jahren wurde er zum ersten Mal zu Südamerikas Fußballer des Jahres gewählt.

12 Bilder Zum Tod von Diego Maradona: Sein Leben in Bildern Bild: dpa

Mit Argentinien wurde Maradona 1986 Weltmeister, 1989 gewann er mit Neapel den UEFA-Pokal. Abseits des Spielfeldes geriet er aber auch immer wieder wegen seines Drogenkonsums und seiner Liebschaften in die Schlagzeilen. (AZ/dpa)

Lesen Sie hier einen Nachruf auf Diego Maradona: Zum Tod von Diego Maradona: Die Last des Lebens als Fußball-Gott

Mehr erfahren Sie hier in Kürze.

Themen folgen