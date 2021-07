Fußball bei Olympia 2021: Kader, Spielplan und Übertragung

Hier finden Sie alle Infos zu Fußball bei Olympia 2021 - rund um Spielplan, Termine, Kader und die Übertragung im Free-TV oder Live-Stream.

Fußball bei Olympia 2021: Bis zum 7. August treten in Tokio 16 Mannschaften um die olympischen Medaillen an. Deutschland qualifizierte sich über die U21-Europameisterschaft – wie bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro. Auf wen die deutsche Mannschaft in der Vorrunde der olympischen Spiele 2021 trifft und alles Wissenswerte zum Spielplan, den Terminen und der Übertragung im TV erfahren Sie hier.

Weitere Infos zu Olympia finden Sie hier:

Kader der deutschen Fußball-Mannschaft für Olympia 2021

An den Fußball-Partien von Olympia 2021 dürfen lediglich Spieler teilnehmen, die nach oder im Jahr 1997 geboren wurden – mit Ausnahme von drei Spielern pro Mannschaft. U21-Bundestrainer Stefan Kuntz hätte folglich auf A-Nationalspieler wie Manuel Neuer oder Joshua Kimmich zurückgreifen können. Das deutsche Olympiafußballteam muss jedoch ohne die Weltklassespieler auskommen. Das ist der deutsche Kader für das Olympische Fußballturnier 2021 laut DFB:

Torhüter:

Sven Brodersen ( Yokohama FC)

( FC) Florian Müller ( VfB Stuttgart )

( ) Luca Plogmann ( SV Werder Bremen )

Abwehr:

Benjamin Henrichs ( RB Leipzig )

( ) Amos Pieper (DSC Arminia Bielefeld )

(DSC ) David Raum ( TSG Hoffenheim )

( ) Keven Schlotterbeck ( SC Freiburg )

( ) Jordan Torunarigha ( Hertha BSC )

) Felix Uduokhai ( FC Augsburg )

Mittelfeld/Sturm:

Lesen Sie dazu auch

Ragnar Ache ( Eintracht Frankfurt )

( ) Nadiem Amiri ( Bayer Leverkusen )

) Maximilian Arnold ( VfL Wolfsburg )

( ) Max Kruse ( Union Berlin )

( ) Eduard Löwen ( VfL Bochum )

( ) Arne Maier ( Hertha BSC )

( ) Marco Richter ( FC Augsburg )

( ) Anton Stach ( Greuther Fürth )

( ) Cedric Teuchert ( Union Berlin )

Fußball bei Olympia 2021: Diese Nationalmannschaften sind dabei

Während Japan als Gastgeber automatisch zur Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen berechtigt ist, qualifizierten sich über die U23-Asienmeisterschaft noch Australien, Südkorea und Saudi-Arabien. Über den U23-Fußball-Afrika-Cup erspielten sich Ägypten, die Elfenbeinküste und Südafrika ein Ticket für Olympia 2021. Zudem dürfen die Gewinner der U21-Europameisterschaft Frankreich, Rumänien, Spanien und Deutschland nach Tokio fahren. Weitere Fußball-Mannschaften, die sich für die Olympischen Sommerspiele 2021 qualifizierten, sind Neuseeland, Argentinien und Brasilien. Sehen Sie hier eine Liste mit den Teilnehmern im Fußball bei Olympia 2021:

Ägypten

Argentinien

Australien

Brasilien

Deutschland

Elfenbeinküste

Frankreich

Japan

Neuseeland

Rumänien

Saudi-Arabien

Spanien

Südafrika

Südkorea

Olympia 2021 - Fußball: Spielplan und Termine

Gruppenphase 22. bis 28. Juli 2021

Gruppe A: Japan, Südafrika, Mexiko, Frankreich

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel Stadion 22. Juli 2021 10 Uhr Mexiko - Frankreich Ajinomoto-Stadion, Chōfu 22. Juli 2021 13 Uhr Japan - Südafrika Ajinomoto-Stadion, Chōfu 25. Juli 2021 10 Uhr Frankreich - Südafrika Saitama Stadium 2002, Saitama 25. Juli 2021 13 Uhr Japan - Mexiko Saitama Stadium 2002, Saitama 28. Juli 2021 13.30 Uhr Südafrika - Mexiko Sapporo Dome, Sapporo 28. Juli 2021 13.30 Uhr Frankreich - Japan Internationales Stadion Yokohama (Nissan-Stadion), Yokohama





Gruppe B: Neuseeland, Südkorea, Honduras, Rumänien

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel Stadion 22. Juli 2021 10 Uhr Neuseeland - Südkorea Ibaraki Kashima Stadium, Kashima 22. Juli 2021 13 Uhr Honduras - Rumänien Ibaraki Kashima Stadium, Kashima 25. Juli 2021 10 Uhr Neuseeland - Honduras Ibaraki Kashima Stadium, Kashima 25. Juli 2021 13 Uhr Rumänien - Südkorea Ibaraki Kashima Stadium, Kashima 28. Juli 2021 10.30 Uhr Rumänien - Neuseeland Sapporo Dome, Sapporo 28. Juli 2021 10.30 Uhr Südkorea - Honduras Internationales Stadion Yokohama (Nissan-Stadion), Yokohama





Gruppe C: Ägypten, Spanien, Argentinien, Australien

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel Stadion 22. Juli 2021 9.30 Uhr Ägypten - Spanien Sapporo Dome, Sapporo 22. Juli 2021 12.30 Uhr Argentinien - Australien Sapporo Dome, Sapporo 25. Juli 2021 9.30 Uhr Ägypten - Argentinien Sapporo Dome, Sapporo 25. Juli 2021 12.30 Uhr Australien - Spanien Sapporo Dome, Sapporo 28. Juli 2021 13 Uhr Australien - Ägypten Saitama Stadium 2002, Saitama 28. Juli 2021 13 Uhr Spanien - Argentinien Miyagi Stadium, Rifu





Gruppe D: Brasilien, Deutschland, Elfenbeinküste, Saudi-Arabien

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel Stadion 22. Juli 2021 10.30 Uhr Elfenbeinküste - Saudi-Arabien Internationales Stadion Yokohama (Nissan-Stadion), Yokohama 22. Juli 2021 13.30 Uhr Brasilien - Deutschland Internationales Stadion Yokohama (Nissan-Stadion), Yokohama 25. Juli 2021 10.30 Uhr Brasilien - Elfenbeinküste Internationales Stadion Yokohama (Nissan-Stadion), Yokohama 25. Juli 2021 13.30 Uhr Saudi-Arabien - Deutschland Internationales Stadion Yokohama (Nissan-Stadion), Yokohama 28. Juli 2021 10 Uhr Saudi-Arabien - Brasilien Saitama Stadium 2002, Saitama 28. Juli 2021 10 Uhr Deutschland - Elfenbeinküste Miyagi Stadium, Rifu





Viertelfinale 31. Juli 2021

Uhrzeit (MESZ) Spiel Stadion 10 Uhr Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D Miyagi Stadium, Rifu 11 Uhr Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B Ibaraki Kashima Stadium, Kashima 12 Uhr Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C Saitama Stadium 2002, Saitama 13 Uhr Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppa A Internationales Stadion Yokohama (Nissan-Stadion), Yokohama





Halbfinale 3. August 2021

Uhrzeit (MESZ) Spiel Stadion 10 Uhr Sieger Viertelfinale 4 - Sieger Viertelfinale 3 Ibaraki Kashima Stadium, Kashima 13 Uhr Sieger Viertelfinale 2 - Sieger Viertelfinale 1 Saitama Stadium 2002, Saitama





Spiel um Bronze 6. August 2021, 13 Uhr (MESZ), Saitama Stadium 2002, Saitama

Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Finale 7. August 2021, 13.30 Uhr (MESZ), Internationales Stadion Yokohama (Nissan-Stadion), Yokohama

Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Übertragung von Fußball bei Olympia 2021 live im Free-TV und Stream

Die Übertragungsrechte für die Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio liegen bei Eurosport. Neben Eurosport übertragen auch die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF Olympia 21 live im Free-TV und Stream. Diese Vereinbarung gilt bereits seit den Winterspielen 2018. Außerdem können DAZN-Abonnenten die Streams von Eurosport ebenfalls auf der Streamingplattform verfolgen.

Um die Olympia-Wettkämpfe möglichst umfassend abzudecken, senden ARD und ZDF neben der Live-Übertragung einige Entscheidungen auch als Aufzeichnung. Eurosport bietet im kostenpflichtigen Eurosport Player alle Wettkämpfe in voller Länge als Livestream. Im Free-TV läuft auf Eurosport1 die neue "Medal-Zone", eine Konferenzschaltung, die immer zu den wichtigsten Momenten und Entscheidungen schaltet. Rund um die Uhr werden Eurosport 1 und der Pay-TV Sender Eurosport 2 Olympia-Wettkämpfe in Echtzeit, Berichte und Aufzeichnungen über das gesamte Event hinweg übertragen.

Welcher Sender zeigt die Spiele der deutschen Mannschaft bei Olympia 21?

ARD und ZDF zeigen die Olympia-Wettkämpfe im Fußball, an denen Deutschland beteiligt ist, live und in voller Länge im Free-TV. Halbfinale, Spiel um Bronze und Finale werden ebenfalls sicher übertragen. Folgende Sendetermine stehen zum aktuellen Zeitpunkt fest:

Donnerstag, 22. Juli 2021, 13.30 Uhr, ARD

Vorrunde Brasilien -Deutschland

Sonntag, 25. Juli 2021, 13.30 Uhr, ARD

Vorrunde Deutschland - Saudi-Arabien

Mittwoch, 28. Juli 2021, 10 Uhr, ZDF

Vorrunde Deutschland - Elfenbeinküste

Dienstag, 3. August, 10 Uhr und 13 Uhr, ZDF

Halbfinals

Freitag, 6. August, 13 Uhr, ARD

Spiel um Bronze

Samstag, 7. August, 13.30 Uhr ZDF

Finale

Fußball bei Olympia 2021: Live-Ticker, Ergebnisse und Zeitplan

Zu Olympia 2021 bieten wir ein Datencenter zu allen Sportarten an. Auch zu Fußball finden Sie hier Liveticker, Ergebnisse und Infos rund um Termine oder Medaillen:

Zeitverschiebung bei Olympia 2021: Fußball live im Free-TV und Stream sehen

Japans Hauptstadt Tokio ist Deutschland im Sommer 7 Stunden voraus. Ein Beispiel: Startet eine Partie in Japan um 15 Uhr, beginnt die Live-Übertragung um 8 Uhr nach deutscher Zeit. Die Fußball-Spiele der Olympischen Sommerspiele 2021 finden zum größten Teil Nachmittags und Abends statt. Wer Fußball bei Olympia live im TV, Fernsehen oder online im Stream verfolgen will, muss folglich frei nehmen oder darauf hoffen, dass sich die Chefetage ebenfalls im Olympia-Fieber befindet.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.