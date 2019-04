14:00 Uhr

Giro d'Italia 2019: Etappen, Strecke, Route & Karte

Der 102. Giro d'Italia startet 2019 in Bologna und endet in Verona. Giro d'Italia 2019: Etappen, Strecke und Route

Der Giro d'Italia 2019 steht an. Wir sagen Ihnen, welche Etappen auf der Strecke anfallen und wie die Route aussieht. Das Radrennen in Italien findet vom 11. Mai bis zum 2. Juni 2019 statt. Start ist in Bologna, Schlusspunkt in Verona. Mit interaktiver Karte.

Hier finden Sie Etappen des Giro d'Italia 2019. Die Strecke verläuft wie immer quer durch Italien und auf der Route liegen einige der schönsten Sehenswürdigkeiten Italiens. Der Start des Radrennes liegt in Bologna, das Ende in Verona. Beginn ist der 11. Mai, Ende der 2. Juni 2019. Plus interaktive Karte.

Giro d'Italia 2019 - die wichtigsten Infos

Der Giro d'Italia 2019 ist ein dreiwöchiges Grand-Tour-Etappenrennen, das vom 11. Mai bis 2. Juni 2019 in Italien stattfinden soll. Das Rennen ist die 102. Auflage des Giro d'Italia und die erste Grand Tour der Radsaison 2019. Der Start des Rennens ist mit einem individuellen Zeitfahren in Bologna geplant. Chris Froome, der den Giro 2018 gewann, sagte, er wolle seinen Titel nicht verteidigen, da er sich auf die Tour de France 2019 konzentrieren wird.

Hier finden Sie eine interaktive Karte zum Giro d'Italia 2019.

Giro d'Italia 2019: Etappen, Strecke und Route (Karte)

Hier nun alle Etappen der Giro d'Italia 2019 Strecke/Route 2019:

Etappe Datum Strecke Distanz Streckenart Gewinner/Sieger

1 11. Mai Bologna to Bologna (San Luca) 8.2 km Einzelzeitfahren

2 12. Mai Bologna to Fucecchio 200 km Flachetappe

3 13. Mai Vinci to Orbetello 219 km Flachetappe

4 14. Mai Orbetello to Frascati 228 km Flachetappe

5 15. Mai Frascati to Terracina 140 km Flachetappe

6 16. Mai Cassino to San Giovanni Rotondo 233 km Hügelige Etappe

7 17. Mai Vasto to L'Aquila 180 km Hügelige Etapp

8 18. Mai Tortoreto Lido to Pesaro 235 km Flachetappe

9 19. Mai Riccione to San Marino San Marino 34.7 km Einzelzeitfahren

20. Mai Rest day

10 21. Mai Ravenna to Modena 147 km Flachetappe

11 22. Mai Carpi to Novi Ligure 206 km Flachetappe

12 23. Mai Cuneo to Pinerolo 146 km Sehr hügelige Strecke

13 24. Mai Pinerolo to Ceresole Reale (Serrù Lake) 188 km Bergetappe

14 25. Mai Saint-Vincent to CourMaieur (Skyway Monte Bianco) 131 km Bergetappe

15 26. Mai Ivrea to Como 237 km Hügelige Etappe 27 Mai Rest day

16 28. Mai Lovere to Ponte di Legno 226 km Bergetappe

17 29. Mai Commezzadura (Val di Sole) to Anterselva/Antholz 180 km Bergetappe

18 30. Mai Valdaora/Olang to Santa Maria di Sala 220 km Flachetappe

19 31. Mai Treviso to San Martino di Castrozza 151 km Bergetappe

20 1. Juni Feltre to Croce d’Aune-Monte Avena 193 km Bergetappe

21 2. Juni Verona to Verona 15.6 km, Einzelzeitfahren

Total 3518,5 Kilometer

Diese Mannschaften nehmen am Giro d'Italia 2019 teil

Alle 18 UCI World Teams wurden automatisch eingeladen und waren verpflichtet, am Rennen teilzunehmen. Vier Wildcard UCI Professional Continental Teams wurden ebenfalls ausgewählt. Jedes Team begann mit acht Fahrern.

UCI World Teams

AG2R La Mondiale Astana Bahrain–Merida Bora–Hansgrohe CCC Team Deceuninck–Quick-Step EF Education First Groupama–FDJ Team Katusha–Alpecin Lotto–Soudal Mitchelton–Scott Movistar Team Team Dimension Data Team Jumbo–Visma Team Sky Team Sunweb Trek–Segafredo UAE Team Emirates

UCI Professional Continental Teams

Androni Giocattoli–Sidermec Bardiani–CSF Israel Cycling Academy Nippo–Vini Fantini–Faizanè

Themen Folgen