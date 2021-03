vor 48 Min.

Gladbach - Borussia Dortmund: DFB-Pokal-Übertragung live im Free-TV und Stream heute am 2.3.21

Im Viertelfinale des DFB-Pokals trifft Borussia Mönchengladbach heute am 2.3.21 auf Borussia Dortmund. Alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream gibt es hier.

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund live im TV und Stream: Die Vereine treffen heute am 2.3.21 im Viertelfinale des DFB-Pokals aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream haben wir hier für Sie.

Im Viertelfinale des DFB-Pokals treffen heute am 02.03.21 Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund aufeinander. In der Bundesliga setzte sich im letzten Duell der Vereine Gladbach mit 4:2 gegen den BVB durch. Im Achtelfinale des DFB-Pokals konnten sich die Dortmunder nur knapp gegen den Zweitligisten SC Parderborn behaupten: Nach der regulären Spielzeit stand es 2:2, doch Superstar Erling Haaland erlöste die Borussen schließlich in der Verlängerung mit seinem Siegtreffer zum 3:2.

Wo können Sie das Spiel zwischen Gladbach und Dortmund live im TV und Stream verfolgen? Wird die Partie auch im Free-TV zu sehen sein? Gibt es einen Gratis-Stream? Die Antworten und alle Infos rund um die Übertragung des Viertelfinales im DFB-Pokal finden Sie in diesem Artikel.

Gladbach - BVB heute live im Free-TV und Stream: Übertragung im DFB-Pokal-Viertelfinale am 2.3.21

Wann spielt Gladbach gegen Dortmund? Hier in dieser Übersicht finden Sie alle Infos auf einen Blick:

Partie: Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund

- Spieltag : Dienstag, 2. März 2021

: Dienstag, 2. März 2021 Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Stadion: Borussia-Park, Mönchengladbach

Borussia-Park, Free-TV/ Fernsehen : ARD

: Pay-TV : Sky

: Sky Online-Stream: Gratis-Stream der ARD , SkyGo

Neben dieser Partie werden auch zwei weitere Viertelfinal-Begegnungen des diesjährigen DFB-Pokals im Free-TV zu sehen sein. Nur das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und Holstein Kiel wird exklusiv auf Sky übertragen.

Übertragung im DFB-Pokal 20/21 im Free-TV: Welche Spiele gibt es gratis im TV und Online-Stream zu sehen?

Bisher waren die meisten Spiele des DFB-Pokals 20/21 nur im Pay-TV auf Sky zu sehen - in den ersten Runde des Turniers wurden jeweils nur zwei Partien im Free-TV übertragen. Nun gibt es drei von vier Begegnungen im Viertelfinale sowie das Halbfinale und das Finale im Free-TV in der ARD oder auf Sport 1 zu sehen. Hier finden Sie die Spiele des Viertelfinales im Überblick, die Anfang März im Free-TV übertragen werden:

Dienstag, 2. März, 18.30 Uhr (Sport 1)

Jahn Regensburg - Werder Bremen

Mittwoch, 3. März , 20.45 Uhr (ARD)

RB Leipzig - VfL Wolfsburg

Darüber hinaus gibt es alle Spiele des DFB-Pokal-Turniers 2021 live bei Sky zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen gibt es die Möglichkeit, die Duelle im Stream über Sky Go anzusehen. Die Streaming-Plattform DAZN bietet keine Übertragung des DFB-Pokals 2021 an.

Dortmund im DFB-Pokal 2020/21

Nach einem gelungenen Saison-Auftakt läuft es für die Dortmunder in der Bundesliga derzeit nicht optimal. Auch im DFB-Pokal geriet der Erstligist gegen den SC Parderborn ins straucheln und konnte sich gegen den kleineren Verein erst in der Verlängerung durchsetzen. Das waren die bisherigen Spiele des BVB im Überblick:

1. Hauptrunde : MSV Duisburg 0:5 Borussia Dortmund

: 0:5 2. Hauptrunde : Eintracht Braunschweig 0:3 Borussia Dortmund

: 0:3 Achtelfinale: Borussia Dortmund 3:2 SC Parderborn 07 (nach Verlängerung)

Gladbach im DFB-Pokal 2020/21

In den ersten beiden Hauptrunden des Turniers wurde Mönchengladbach nicht auf die Probe gestellt. Im letzten Spiel gegen die Erstliga-Kollegen vom VfB Suttgart mussten sich die Gladbacher jedoch nach einem frühen Rückstand zurück kämpfen und konnten die Partie am Ende für sich entscheiden. Das waren die Begegnungen des Erstligisten im DFB-Pokal 20/21:

1. Hauptrunde : Borussia Mönchengladbach 8:0 FC Oberneuland

: 8:0 2. Hauptrunde : SV Elversberg 0:5 Borussia Mönchengladbach

: 0:5 Achtelfinale: VfB Stuttgart 1:2 Borussia Mönchengladbach

