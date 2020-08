11.08.2020

Gladbach – SC Verl live im TV und Stream – Testspiel-Übertragung

Das Testspiel zwischen Gladbach und dem SC Verl findet am 12.8.20 statt. Alle Infos zur Übertragung gibt es hier.

Gladbach hat in der vergangenen Saison ganz oben mitgespielt und stand am Ende auf Platz 4 der Bundesliga-Tabelle. Zur Vorbereitung auf die Saison 20/21, die Mitte September beginnen soll, werden die Borussen vom 17. - 23. August das Sommer-Trainingslager im nordrhein-westfälischen Marienfeld in der Hotelanlage Klosterpforte beziehen. Werden Gladbachs Testspiele im Live-Stream und Fernsehen gezeigt? Alle Infos zur Übertragung haben wir hier für Sie.

Gladbach vs. SC Verl: Wann und wo live im TV und Stream sehen?

Wann findet das Testspiel zwischen Gladbach und Verl statt? Die wichtigsten Fakten finden Sie hier:

Wer: Gladbach – SC Verl

– Wettbewerb : Testspiel

: Wann: Mittwoch, 12. August, um 16 Uhr

Mittwoch, 12. August, um 16 Uhr Wo : FohlenPlatz im Borussia-Park

: FohlenPlatz im Borussia-Park Free-TV: keine Übertragung

keine Übertragung Stream: Fohlen. TV , Youtube , Facebook

Borussia Mönchengladbach vs. SC Verl: Übertragung live im Stream

Aufgrund der aktuell geltenden Corona-Richtlinien dürfen bei den Testspielen keine Fans vor Ort sein. Zwar wird es keine Live-Übertragung im Free-TV geben, allerdings werden alle Testspiele von Borussia Mönchengladbach online im Live-Stream gezeigt. Dazu bietet der Verein gleich mehrere Plattformen an, auf denen die Spiele verfolgt werden können. Hier finden Sie die verschiedenen Streaming-Portale sowie die passenden Links im Überblick:

Zum Live-Stream auf Facebook geht es hier

geht es hier Zur Übertragung live im Stream auf Youtube gelangen Sie hier

gelangen Sie hier Den Live-Stream auf Fohlen. TV finden Sie hier

