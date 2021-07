Testspiele von Gladbach im Sommer 2021: Termine und Gegner

Anfang Juli 2021 hat die Vorbereitungsphase für Gladbach begonnen. Erfahren Sie hier alles Wichtige über Termine, Gegner, Spielplan und Uhrzeit.

Die Sommerfahrpläne für die Bundesliga stehen fest. Im Zeitraum vom 28. Juni 2021 bis 31. Juli 2021 finden Trainingsauftakt, Trainingslager und Testspiele auch in diesem Jahr als Vorbereitung des Fußball-Events statt. Mit dem 3. Juli 2021 hat der Vorbereitungsauftakt für die Fußballmannschaft von Borussia Mönchengladbach bereits stattgefunden. Danach stehen Testspiele wie auch das Trainingslager auf dem Programm.

Die Testspiele für Gladbach 2021 haben wir hier in unserem Artikel für Sie zusammengefasst. Wir geben Ihnen in diesem Zuge eine detaillierte Übersicht über Termine, Gegner, Spielplan und Uhrzeit.

Borussia Mönchengladbach 2021 - Testspiele: Termine, Spielplan, Uhrzeit

Die Termine für die Testspiele stehen für die Fußballmannschaft von Borussia Mönchengladbach bereits fest. Am 3. Juli fand der Vorbereitungsauftakt statt.

Anschließend werden die Testspiele abgehalten. Viktoria Köln, der SC Paderborn, der FC Metz, der FC Bayern München sowie der FC Groningen werden unter den Gegnern der Vorbereitungsphase auf die Bundesliga sein.

Vom 17. bis 24. Juli findet das Trainingslager in Marienfeld statt. Einen genauen Spielplan mit allen Terminen und Uhrzeiten haben wir hier für Sie zusammen gefasst.

Samstag, 3. Juli 2021, 10.30 Uhr: Trainingsauftakt im Borussia-Park

Sonntag, 4. Juli 2021, 10.30 Uhr: Zweiter Trainingstag

Samstag, 10. und 17. Juli 2021: Testspiele

17. bis 24. Juli 2021: Trainingslager

Sowohl bei den beiden Trainingstagen wie auch beim Spiel gegen den FC Gorningen im Borussia-Park werden Fußball-Fans ihren Verein direkt vor Ort anfeuern können. Hierfür müssen sich Zuschauer im Vornherein eine Karte im Online-Shop buchen. Außerdem muss eines der drei Gs im Bezug auf die Corona-Situation nachgewiesen werden - Getestet, Geimpft oder Genesen.

Das sind die Termine und Gegner der Testspiele:

10. Juli 2021, 15.30 Uhr:

Gladbach - Viktoria Köln im Grenzlandstadion (YouTube, Facebook)

17. Juli 2021:

Gladbach - SC Paderborn in der Benteler-Arena

24. Juli 2021, 15.30 Uhr:

Gladbach - FC Metz auf dem FohlenPlatz

28. Juli 2021, 18 Uhr:

Gladbach - FC Bayern München in der Allianz Arena

31. Juli 2021, 15.30 Uhr:

Gladbach - FC Groningen im Borussia-Park

Übertragung im TV und Stream? Die Gladbach Testspiele im Sommer 2021

Ob, wann und wo die Testspiele von Borussia Mönchengladbach in der Vorbereitung auf die Bundesliga 2021 im TV und/oder Stream übertragen werden, ist bisher noch nicht bekannt. Einige Spiele werden im Online-Stream auf den Kanälen der Fohlen zu sehen sein. Sobald es hierzu genauere Informationen gibt, werden wir diese hier in unserem Artikel für Sie zusammen tragen.

Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga 2020/21

In der vergangenen Bundesliga-Saison 2020/21 landete die Fußballmannschaft Borussia Mönchengladbach auf dem achten Platz. Von insgesamt 34 Spielen konnte die Elf 13 Spiele für sich entscheiden, zehn wurden unentschieden ausgetragen, elf davon verlor der Verein. Mit 49 Punkten spielten sich die Spieler rund um Trainer Marco Rose und Kapitän Lars Stindl in die obere Mitte der Tabelle. In der Testphase ist unter anderem der Gewinner der vorigen Saison, der FC Bayern München, unter den Gegnern der Borussen.