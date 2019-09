vor 21 Min.

Gladbach - Wolfsberger AC live im TV und Stream sehen

Borussia Mönchengladbach startet gegen den Wolfsberger AC in die diesjährige Europa-League-Saison. Wir sagen, wo Sie das Spiel live in TV, Fernsehen und Stream verfolgen können. DAZN oder Free-TV?

Die Borussia aus Mönchengladbach trifft heute Abend (Donnerstag, 19. September 2019) in der Europa League auf den Wolfsberger AC aus Österreich. Anpfiff ist um 21 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie das Fußball-Spiel live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream sehen können und ob das Spiel nur auf DAZN oder auch im Free-TV auf RTL Nitro oder im Gratis-Stream zu sehen sein wird.

Für Gladbach ist die Partie gegen den Wolfsberger AC, den Außenseiter aus Österreich, das erste Spiel in einem Europapokal-Wettbewerb seit mehr als zwei Jahren Jahren. Christoph Kramer sagt: "Ich habe so große Lust auf die Europa League und freue mich jetzt einfach, dass es jetzt wieder losgeht." Er habe eine "unfassbaren" Vorfreude.

Europa League: Personalsorgen bei Gladbach vor Spiel gegen Wolfsberg

Das Minimalziel von Borussia Mönchengladbach ist es, die Gruppenphase der Europa League erfolgreich zu bestehen. "Da ist ein guter Start natürlich wichtig", sagt Gladbach-Trainer Marco Rose, der große Pläne hat: "Die Vorstellungskraft musst du haben, dort etwas zu erreichen. Für dich, für deine Fans, für den Verein. Du hast die Chance auf diese besondere Abende."

Tobias Strobl und Fabian Johnson fallen aus (beide verletzt), während Oscar Wendt seinen Magen-Darm-Infekt überstanden hat. Rose will dennoch nicht rotieren, was er mit seinen großen Ambitionen erklärt. Drei Tage nach dem Europapokal-Comeback steht das kleine Rhein-Derby gegen Fortuna Düsseldorf an.

Borussia Mönchengladbach - Wolfsberger AC live im TV, Fernsehen und Stream

Wird Gladbach - Wolfsberg heute Abend am Donnerstag live in der Übertragung im TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen sein?

Donnerstag, 19. September 2019:

Borussia Mönchengladbach - Wolfsberger AC, 21 Uhr

Live im Stream auf DAZN und im Free-TV auf RTL Nitro und im Stream auf TVNOW)

Gladbach - Wolfsberger AC live in der Übertragung in TV und Stream: Free-TV auf RTL oder DAZN?

Borussia Mönchengladbach gegen den AC aus Wolfsberg wird heute Abend live in TV, Fernsehen und Stream zu sehen sein. Denn RTL hat die Übertragungsrechte neben DAZN an diesem Spiel. Das Europa-League-Spiel ist also live im Free-TV und Stream zu sehen. Jedoch gibt es keinen Gratis-Stream, denn RTL Nitro streamt die Partie über TVNOW. Dort muss man sich anmelden und kann dann auch online das deutsche Spiel der Europa League live sehen. Es gibt einen kostenlosen Gratis-Monat. Die anderen deutschen Partien des Abends sind nicht live in TV, Fernsehen und Stream auf RTL zu sehen, sondern nur auf DAZN.

Wolfsberger AC: Das ist der kleine Fußball-Club aus Kärnten

Der Wolfsberger AC (WAC) ist zum ersten Mal in der Europa League vertreten. Platz drei in der vergangenen Saison in Österreich war die beste Leistung in der Historie des Vereins aus Kärnten. Mit Lukas Schmitz, Michael Liendl, Stefan Peric und Dominik Baumgartner gibt es vier Fußball-Spieler, die bereits in Deutschland gespielt haben. Borussia Mönchengladbachs Verteidiger Stefan Lainer und Coach Rose kennen Wolfsberg zudem aus vergangenen Tagen in Salzburg ganz genau. Dazu Lainer: "Das ist schon eine sehr undankbare Aufgabe. Wir wissen, wie intensiv die spielen können."

Wolfsberg ist eine Stadtgemeinde mit fast 25.000 Einwohnern und Sitz der Bezirkshauptmannschaft des gleichnamigen Bezirks in Kärnten, Österreich.

