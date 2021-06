Dear Englanders: Ein Brief an die Engländer

Vor dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft in London schreibt Frank Newhouses an die Engländer.

Dear Englanders,

now it is finally again so far. A game, about that our Emperor Franz once said: „We call it a Klassiker.“ There your Queen Elizabeth can only to vote. And after eleven years it is not another longwhiler of a friendship game. No, in this party it really goes for the sausage. To be out or not to be out, that is the question. It is a meeting, so meaningful, that I underbreak my quietstand to write you again a letter. I hope you have my letters from earlier in good memory.

This time it is a letter of consolation. Because after the finish whistle, your tears will drop in the liquid you call beer. Before almost exactly five years you made yourself out of the dust and left the European Union (EU). Now you will be thrown out of the European Mastership (EM). That is so sure like the Amen in the church.

Because you Englanders have to outbath the Curse of Wembley 1966. After the heavencrying unjustice of the third goal, the Football God decided, that as a againgoodmaking, when it goes about something, England will not win against the Germans. Forever. Find yourself up with it.

So the Union-Jogi can meet as many comic coaching decisions as he will – his boys will win. Does me sorry for you, dear Englanders. But so it will run.

And when the Football God overlays it himself other? Then I will be the first to say: Hat off, Englanders. But your good luck streak will not hold for long. Latest next year, at the Worldmastership, there will be finish with funny again.

Many greetings from

Frank Newhouses

Falls Sie das Englisch von Frank Newhouses nicht ganz verstanden haben, hier die Übersetzung:

Liebe Engländer,

jetzt ist es endlich wieder so weit. Wir haben ein Spiel, von dem unser Kaiser Franz einmal sagte: It’s a classic. Eure Königin Elizabeth kann da sicher nur zustimmen. Und nach elf Jahren ist es nicht ein weiterer Langweiler von Freundschaftsspiel. Nein, in dieser Partie geht es um die Wurst. Raus sein oder nicht raus sein, das ist hier die Frage. Es ist eine Begegnung, so bedeutungsvoll, dass ich meinen Ruhestand unterbreche und euch wieder einmal einen Brief schreibe. Ich hoffe, ihr habt meine Briefe von früher in guter Erinnerung.

Dies hier ist ein Trostbrief. Denn nach dem Schlusspfiff werden eure Tränen in die Flüssigkeit tropfen, die ihr Bier nennt. Vor fast genau fünf Jahren habt ihr euch aus dem Staub gemacht und die EU verlassen. Heute werdet ihr aus der EM geworfen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Denn ihr Engländer müsst den Fluch von Wembley 1966 ausbaden. Nach der himmelschreienden Ungerechtigkeit des dritten Tores hat der Fußball-Gott entschieden, dass als Wiedergutmachung, wenn es um etwas geht, England nicht mehr gegen die Deutschen gewinnen wird. Für immer. Findet euch damit ab.

So kann unser Bundes-Jogi so viele komische Coaching-Entscheidungen treffen wie er will – seine Jungs werden gewinnen. Tut mir leid für euch, liebe Engländer. Aber so wird es laufen.

Aber wenn es sich der Fußball-Gott anders überlegt? Dann werde ich der Erste sein, der sagt: Hut ab, Engländer. Aber eure Glückssträhne wird nicht lange halten. Spätestens nächstes Jahr bei der WM ist wieder Schluss mit lustig.

Viele Grüße von

Frank Newhouses